Новый предсказатель погоды из екатеринбургского зоопарка расскажет, какой будет весна: онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция из зоопарка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

В этом году День сурка в Екатеринбурге перенесли с 2 февраля на 3. Причина – в новом предсказателе погодных условий.

Ежиха Пуговка в связи с преклонным возрастом вышла в отставку. Сейчас на ее место готовятся аж два претендента – еж Пых и енот Дзен.

В этом году они оба попробуют сделать предсказание в тестовом режиме. Кто окажется точнее, тот и займет почетную должность главного сурка и будет рассказывать нам о погоде весной.

13.50 Пока на месте только ежик Пых. Он явно готов к активным действиям.

Еж, кстати, занесен в Красную книгу Свердловской области.

Ежика показывают со всех сторон. Он абсолютно умилителен.

Енота еще не принесли. Это, кстати, девочка. Ее зовут Дзен.

13.55 А вот и Дзен!

Наш журналист говорит, что сфотографировать ее практически невозможно – она с любопытством осматривает все, много двигается.

14.00 Напоминаем правила: еж и енот побегут к своим любимым вкусняшкам. При этом тарелок с вкусняшками будет по две на каждого. И около каждой будут предсказания погоды на весну. Под какой табличкой будет выбрана еда, такая погода нас и ждет.

Вот, кстати, вкусняшка ежа.

А вот и НАШ журналист Настя с енотом. Он по-прежнему вертится и не хочет фотографироваться.

Енотиха в фаворите у зрителей – прыгает на всех.

А вот и таблички для предсказаний.

14.10 Кажется, из конкурсной гонки выбывает енот. Увы, енотиха слишком возбуждена и хочет играть. Организаторы боятся, что это может помешать ее пророческому таланту.

Поэтому первым будет выбирать ежик. А уже затем енот – если успокоится, конечно. Если у Дзена сохранится текущее настроение, то предсказатель останется один.

14.15 Ежик оказался пессимистом. Нас ждет поздняя весна.

Сейчас выясним, будет ли она хотя бы солнечной...

Да! Будет солнечно!

Ежик с аппетитом ест свое лакомство.

14.20 Сейчас будет попытка енотихи Дзена. Ей, кстати, всего 7 месяцев. Надеемся, ее нервное состояние не помешает точности прогноза.

14.20 Енот вытаскивал камушки. Решили, что есть при людях он точно не будет.

Светлый означал позднюю весну, темный – раннюю. Вытащила Дзен позднюю, разделив точку зрения ежика Пыха.

Солнечная будет погода или нет, енот предсказывать не стал.

14.29 Пресс-секретарь зоопарка Пермяков Игорь сказал, что оценивает работу енота на троечку, а вот ежик отработал на все 5 баллов. Связано это, возможно, с тем, что енот совсем молодой и еще не осознал всей важности своей миссии. Однако, возможно, енота снова привлекут к данной деятельности.

Кстати, традиции определения погоды уже 5 лет. Пуговка, столь полюбившаяся всем (точность определения погоды ею была 60-70 процентов), не была первооткрывателем. Когда-то ее роль исполняли морская свинка и сурикат.