Желающих не нашлось: подрядчики отказались ремонтировать ЕКАД

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017
Организаторы конкурса на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги отменили торги из-за малого количества заявок. Соответствующее заявление опубликовано 3 февраля 2017 года на сайте госзакупок.
О проведении конкурса стало известно 3 января 2017 года. На торги выставлялся лот на реконструкцию участка от Семи ключей до Большого Истока.
Минимальная сумма контракта на ремонт автодороги составит 4 миллиарда 747 миллионов 392 тысячи рублей. Общая протяженность участка составляет 9,9 тысячи километров.
За месяц на сайт госзакупок поступила одна заявка от компании «Комплексные энергетические решения».
— В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся, — говорится на сайте.
- Победитель конкурса должен был закончить реконструкцию ЕКАД до 25 ноября 2020 года. За этот период подрядчику необходимо построить транспортные развязки, путепровод через железнодорожные пути и подземный пешеходный переход.
- Кроме этого, трасса будет расширена до четырех полос.