Желающих не нашлось: подрядчики отказались ремонтировать ЕКАД

За ремонт участка обещали заплатить почти 5 млрд рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

Организаторы конкурса на реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги отменили торги из-за малого количества заявок. Соответствующее заявление опубликовано 3 февраля 2017 года на сайте госзакупок.

О проведении конкурса стало известно 3 января 2017 года. На торги выставлялся лот на реконструкцию участка от Семи ключей до Большого Истока.

Минимальная сумма контракта на ремонт автодороги составит 4 миллиарда 747 миллионов 392 тысячи рублей. Общая протяженность участка составляет 9,9 тысячи километров.

За месяц на сайт госзакупок поступила одна заявка от компании «Комплексные энергетические решения».

— В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся, — говорится на сайте.