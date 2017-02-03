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Екатеринбуржец 15 лет не мог попасть домой

Екатеринбуржец 15 лет не мог попасть домой
16+
Фото: УФССП по Свердловской области
Въехать на приобретенную жилплощадь мужчине помог отряд спецназа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

Все это время мужчину не пускал сосед из-за личной неприязни, сообщает URA.RU 3 февраля.

15 лет назад Алексей купил комнату в частном доме Екатеринбурга на улице Амурской. Долгое время приобретенные квадратные метры мужчина не использовал – в жилплощади не было надобности.

Но ситуация изменилась, и Алексей решил въехать на свои законные 17 квадратных метров. Однако, Александр, хозяин дома, чей родственник ранее продал свою долю, по причине личной неприязни отказывался впускать соседа.

Весной 2016 года Алексей обратился в суд. Его иск о вселении был удовлетворен, но Александр не спешил отдавать ключи. Привлечение к административной ответственности и выписка денежных штрафов также оказались безрезультатными.

  • Конфликт удалось разрешить, прибегнув к помощи судебных приставов, полиции и спецназа. В ходе спецоперации дверь в жилище была вскрыта, а Алексей впервые после покупки комнаты сумел в нее попасть.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 03.02.2017, 14:19
Тэги: Мужчины, Недвижимость, Новости
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