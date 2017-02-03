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Уралец выиграл золото на всемирных играх X-Games

Уралец выиграл золото на всемирных играх X-Games
16+
Фото: Ревда-новости.рф
Воспитанник ревдинской коррекционной школы стал лучшим на Специальной Олимпиаде по Юнифайд-сноубордингу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

Семен Федотов принес России первую награду высшей пробы за всю историю проведения соревнований, сообщает ЕТВ 3 февраля.

Специальная Олимпиада прошла в американском городе Аспен. Согласно правилам, участники с ментальными проблемами должны выходить на дистанцию с напарником без нарушений. В дуэте с Семеном работала американская сноубордистка Джейми Андерсон.

Выступления участников состояли из двух попыток. Совершая вторую уральский спортсмен даже успел показать видеооператору жест «коза». 

По результатам двух заездов Семен Федотов стал чемпионом, установив рекорд трассы — 33,8 секунды. 

Заявить на участие в X-Games ревдинского сноубордиста Олимпийский комитет России решил не случайно. В копилке молодого человека уже есть победа на Олимпийских играх в 2009 году и на соревнованиях в Башкирии.

  • В ближайшее время Семен продолжит тренировки. Вместе с ревдинскими спортсменами Олегом Бабаевым и Дмитрием Тюфяковым чемпион будет готовиться к следующей специальной Олимпиаде. Она состоится в марте в Австрии.
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Наталья Ксенофонтова, 03.02.2017, 18:36
Тэги: Спорт, Новости
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