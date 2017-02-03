Уралец выиграл золото на всемирных играх X-Games

Воспитанник ревдинской коррекционной школы стал лучшим на Специальной Олимпиаде по Юнифайд-сноубордингу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

Семен Федотов принес России первую награду высшей пробы за всю историю проведения соревнований, сообщает ЕТВ 3 февраля.

Специальная Олимпиада прошла в американском городе Аспен. Согласно правилам, участники с ментальными проблемами должны выходить на дистанцию с напарником без нарушений. В дуэте с Семеном работала американская сноубордистка Джейми Андерсон.

Выступления участников состояли из двух попыток. Совершая вторую уральский спортсмен даже успел показать видеооператору жест «коза».

По результатам двух заездов Семен Федотов стал чемпионом, установив рекорд трассы — 33,8 секунды.

Заявить на участие в X-Games ревдинского сноубордиста Олимпийский комитет России решил не случайно. В копилке молодого человека уже есть победа на Олимпийских играх в 2009 году и на соревнованиях в Башкирии.