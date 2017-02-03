В аэропорту Екатеринбурга у иностранца отобрали 33 килограмма крема

Гражданин Египта упаковал в чемодан 408 банок крема известной марки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

В Кольцово сотрудники таможни изъяли у пассажира 33,5 килограмма крема известной марки, сообщили в Уральском таможенном управлении 3 февраля.

Таможенники задержали гражданина Египта, прилетевшего в Екатеринбург с чемоданом, в котором он перевозил 408 баночек крема известной марки. Мужчина не задекларировал свой груз, но все же решил пройти по зеленому коридору, чтобы дать понять таможенникам, что у него нет незадекларированных товаров.

Однако обмануть специалистов ему не удалось – косметику в чемодане «увидели» с помощью специальных приборов. Когда сотрудники таможни остановили египтянина, он не стал скрывать, что вез крем на продажу. В итоге чемодан с косметикой изъяли, теперь мужчине придется заплатить административный штраф.