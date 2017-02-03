в екатеринбурге сняли ролик о революции 1917 года

Видео будет презентовано на следующей неделе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017
В центре Екатеринбурга прошли съемки видеоролика, посвященного столетию революции 1917-го года, сообщает ekb-room сегодня, 3 февраля.
Снимали ролик в Литературном квартале, который сохранил элементы старого Екатеринбурга – фонари, здания и каменную мостовую. Авторы ролика рассказали, что проект «ЯRrevolution» призван показать разное отношение к революции и то, как оно менялось со временем:
– В 2017 году исполнится 100 лет событиям 1917 года, отношение к которым менялось по принципу маятника: от идеологической эйфории советского времени до попытки разрушить миф о советском счастье в первые десятилетия распада СССР.
- Премьера видео пройдет 7 февраля, пока в сообществе Объединенного музея писателей Урала опубликованы только кадры со съемок и тизер.
- Материал НАШЕЙ о том, как в Екатеринбурге проходил 1917 год, читайте здесь.
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