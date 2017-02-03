Преследовал женщин пенсионного возраста: в Свердловской области задержали серийного грабителя

Мужчина втирался в доверие к пожилым людям и грабил в их собственных квартирах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

В Верхней Салде задержали мужчину, которого подозревают в серии ограблений пожилых женщин, сообщает сегодня, 3 февраля, МО МВД России «Верхнесалдинский».

В Верхней Салде прошла серия ограблений пожилых женщин

В конце 2016 года на территории Верхней Салды несколько женщин пенсионного возраста стали жертвами грабежей неизвестного злоумышленника. Ограбления происходили по одной и той же схеме: мужчина под разными предлогами проникал в чужие квартиры и под угрозой насилия забирал деньги и вещи.

Так, в конце ноября к 79-летней местной жительнице на улице подошел мужчина, который предложил помочь занести в квартиру тяжелые сумки. По дороге «помощник» рассказал, что он – электрик и может посодействовать в получении льгот на оплату электроэнергии.

Когда мужчина попал в квартиру, он сделал вид, что ему необходимо осмотреть электроприборы, и, обойдя комнаты, удостоверился, что в жилище больше никого нет. Он толкнул хозяйку на диван и начал душить. Убедившись, что жертва достаточно напугана, начал искать в квартире ценности. В это время пенсионерке удалось позвать на помощь, а преступник, испугавшись, убежал из квартиры. Его добычей стал кошелек и мобильный телефон.

Через несколько дней, таким же образом попав в дом другой пенсионерки, грабитель вынес сумку с продуктами питания и сотовым телефоном.

Спустя месяц мужчина шел за своей жертвой до квартиры на улице Энгельса, там он толкнул хозяйку в комнату, ударил и похитил деньги и ювелирные украшения на сумму более 100 тысяч рублей.

Грабитель из Нижнего Тагила

В течение месяца полицейские вели мероприятия по розыску грабителя, в итоге его задержали. Пострадавшие женщины опознали его как своего обидчика.

Подозреваемый – мужчина 1987 года рождения, который зарегистрирован в Красноуфимске, но в последнее время проживал в Нижнем Тагиле, он неоднократно судим за различные преступления имущественного характера, последний раз освободился из заключения в 2014 году.

По каждому эпизоду грабежа женщин возбуждены уголовные дела, санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, оперативники установили, что мужчина причастен к серии аналогичных преступлений и в Нижнем Тагиле.

Сотрудники полиции обращаются к тем, кто узнал этого человека или имеет информация о причастности его к подобным преступлениям, сообщить в дежурную часть МО МВД России «Верхнесалдинский» по телефону (343 45) 2-46-65 и 02.

В Серове автолюбитель обокрал сотрудницу автомойки. Читайте по ссылке.

В Алапаевском районе хозяйка магазина оформляла кредиты на подставных лиц, которые затем исчезали. Информация здесь.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!