Мутко хочет использовать екатеринбургский манеж «Урал» для матчей РФПЛ

Об этом вице-премьер российского правительства заявил во время своего визита в Екатеринбург 3 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

Президент Российской федерации спорта, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко во время своего визита в Екатеринбург 3 февраля заявил, что манеж «Урал» необходимо использовать для матчей РФПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс» сегодня, 3 февраля.

Манеж «Урал» имеет искусственный газон и трибуны , способные вместить три тысячи человек. В прошлом году ему присвоили сертификат соответствия требованиям РФС первой категории, благодаря которому «Урал» сможет принимать матчи высшего дивизиона чемпионата России.

– Мы все время идем на поводу у каких-то клубов, а требования должны быть для всех одинаковые, – заявил Мутко. – Сборная России же играет в Андорре, где стадион на 500 мест. Есть предел, и с 3 тысячами можно играть; конечно, манеж нужно использовать.

По словам Мутко, на манеже «Урал» можно проводить один-два тура. Мутко назвал стадион уникальным объектом и отметил, что остался доволен им.

Манеж «Урал» был открыт в 2013 году.

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