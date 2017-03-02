Адвокат заявил о давлении на семью Игоря Новоселова

Защитник утверждает, что у потерпевших нет достоверных доказательств.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Адвокат Игоря Новоселова Сергей Шамсутдинов заявил о давлении на семью своего подзащитного. Об этом юрист сказал 3 марта 2017 года после первого (спустя 1,5 года) заседания по делу «грозы Пионерки», сообщает корреспондент НАШЕЙ.

«Все живут рядом»

Именно наличием угрозы Шамсутдинов объяснил ходатайство об удалении из зала суда операторов и фотографов, заявленное на сегодняшнем процессе.

— Угроза против семьи Новоселова вполне реальна. Все живут рядом, и на родственников Игоря Новоселова оказывалось давление, — сказал адвокат.

«Новоселов изменился»

В разговоре с прессой адвокат отметил, что никаких доказательств к показаниям потерпевшего Игоря Волкова не приведено.

— Никаких доказательств нет, только слова потерпевшего, — сказал защитник про заявление Волкова о ноже, который якобы был у Новоселова. – А также хочу обратить внимание, что потерпевший после нападения сразу обратился в СМИ, а не в полицию,

Шамсутдинов рассказал также другую версию конфликта. По словам адвоката, в 2014 году Игорь Волков перегородил дорогу машине, за рулем которой находился не Новоселов, а его супруга. В то время она находилась на пятом месяце беременности.

Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"

— Мы не ставим вопрос о невиновности, а лишь о справедливом рассмотрении ситуации. Конечно, Новоселов сам виноват. Ему не следовало выходить из машины и садиться к Волкову без разрешения. Но я скажу, что с того времени Новоселов изменился. Он готов понести наказание в соответствии со своими действиями. Поэтому суду нужно рассмотреть факты, которые есть в деле, — сказал Шамсутдинов.

Адвокат напомнил, что его подзащитный ранее отбыл уже наказание за прошлые преступления. Сергей Шамсутдинов подтвердил желание своего подзащитного пройти проверку на полиграфе, сказав, что он нисколько не сомневается в нем.

Подробнее о первом после сдачи Новоселова полиции процессе смотрите в трансляции НАШЕЙ.