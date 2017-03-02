Екатеринбургский браконьер, застреливший лосей в Белоярке, заплатит штраф в 300 тысяч рублей

Также мужчине грозит полгода лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Несанкционированную охоту житель Екатеринбурга устроил на берегу Белоярского водохранилища 19 февраля. Поступок мужчина объяснил желанием получить свежее мясом. Также браконьер пояснил, что стрелял в одного зверя и не знал, что лосиха беременна, сообщает ural.kp.ru 3 марта.

Приехавшие на задержание полицейские изъяли у браконьера карабин, снегоход и автомобиль «ВАЗ-2111». За содеянное преступление мужчина должен заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того ему грозит уголовная ответственность по статье «незаконная охота с причинением крупного ущерба». Наказание предусматривает арест сроком до 6 месяцев.