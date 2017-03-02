Корпус завода в Екатеринбурге, где обрушилась крыша, восстановят к октябрю 2017 года

В здании установят новые стены и кровлю.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Цех завода имени Калинина в Екатеринбурге, где осенью 2016 года обрушилась крыша и погибли четыре человека, будет восстановлен к октябрю 2017 года, сообщает «Интерфакс» сегодня, 3 марта.

По словам гендиректора предприятия Николая Клейна, в цехе будут возведены новые сцены и установлена новая кровля, так как старую конструкцию оставлять нельзя. Объем средств, необходимых для восстановления цеха, пока не определен, сейчас идет подготовка проекта, но уже известно, что к октябрю 2017 года два цеха начнут работать.

Кровля здания машзавода рухнула днем 9 ноября. Под завалами оказалось более десятка рабочих, четверо из них погибли. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что летом 2016 года кровля цеха ремонтировалась с нарушением строительных норм и технологий, после чего было возбуждено еще одно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что корпус будет запущен летом.

После трагедии надзорные органы проверили завод и нашли десятки нарушений, которые обернулись для руководства предприятия миллионными штрафами.

Также экспертиза показала, что при проектировании и строительстве здания были допущены ошибки – в 1965 году корпус сдали с нарушениями, которые так и не были устранены.

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