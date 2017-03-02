Наверх
Екатеринбуржец Сергей Устюгов помог сборной РФ взять серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжам
19:42, сегодня
Екатеринбургский браконьер, застреливший лосей в Белоярке, заплатит штраф в 300 тысяч рублей
19:25, сегодня
Корпус завода в Екатеринбурге, где обрушилась крыша, восстановят к октябрю 2017 года
19:05, сегодня
Железнодорожники поднимают вагоны с углем, сошедшие с рельсов в Каменске-Уральском
18:40, сегодня
Такси «НонСтоп» в Екатеринбурге: безопасный перегон вашего автомобиля
Адвокат заявил о давлении на семью Игоря Новоселова
18:26, сегодня
«Ауди» убитой в Екатеринбурге Ларисы Даскал нашли брошенным во дворах
18:20, сегодня
В детсаду Екатеринбурга малыши массово заболели кишечной инфекцией
18:19, сегодня
«Не стареют душой ветераны»: Рецензия на фильм «Логан»
17:54, сегодня
В Екатеринбурге внедорожник устроил массовое ДТП с каретой скорой помощи
17:45, сегодня
В поле под Каменском-Уральским нашли тело мужчины, обглоданное собаками
17:10, сегодня
Полиция начала проверку сообщений о пропавшей екатеринбурженке, за которой ухаживал священник
16:43, сегодня
В Кировграде мать и двое детей отравились угарным газом от водонагревателя
16:30, сегодня
В Каменске-Уральском с рельсов сошел состав, груженый углем: движение заблокировано
16:30, сегодня
Блогера Соколовского оставили дома: в прошении было отказано
16:10, сегодня
Под Первоуральском водитель без прав в смертельной аварии убил друга
15:32, сегодня
Первыми почуяли весну: в Екатеринбургском зоопарке проснулись два медведя
15:10, сегодня
Два ребенка пострадали в ДТП из-за колеи на трассе под Березовским
15:08, сегодня
В парке на Ботанике школьники задержали насильника
15:08, сегодня
В Екатеринбурге вновь начался суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым
15:00, сегодня1
В Екатеринбурге «Мерседес» влетел в грузовик с молоком
14:45, сегодня
Уральский режиссер Василий Сигарев заставил зомби покусать Баскова
14:09, сегодня
Тагильчанин и кот-путешественник Граф вернулись домой с Байкала
14:00, сегодня
«Ему подкинули бабушку»: коллеги екатеринбургского священника объяснили исчезновение пенсионерки
13:41, сегодня
В Следственном комитете возбудили дело по факту покушения на свердловского депутата Шарафиева
13:33, сегодня
«Зоозащита» будет забирать питомцев, которых не пустят на самолет в Кольцово, чтобы не повторить историю с болонкой Тори
13:11, сегодня
В Екатеринбурге собаки съели женщину, умершую в заброшенном доме
13:02, сегодня
Инструктор по плаванию, на которого завели дело после гибели мальчика, продолжает работать в первоуральском санатории
13:00, сегодня
Бездомный екатеринбуржец грабил прохожих, пугая их своей собакой
12:26, сегодня3
УрГПУ лишился института физкультуры, выпускниками которого были олимпийские чемпионы
12:15, сегодня
«Татфондбанка» в Екатеринбурге больше не будет: организацию лишили лицензии
12:04, сегодня
Больного мальчика высадили из скорой посреди дороги в Екатеринбурге
11:26, сегодня2
Почти 50% работодателей Екатеринбурга предпочитают договариваться о зарплате лично
11:10, сегодня
В Нижнем Тагиле школьную учительницу зарезал бойфренд
11:10, сегодня6
«Ю-Питера» больше нет: Вячеслав Бутусов распустил группу после гастролей по Уралу
11:00, сегодня1
В Екатеринбурге пойдут под суд сотрудники автосервиса, избившие юриста и журналистов телекомпании «Ермак»
10:40, сегодня2
Ученые создали приложение, которое позволяет «воскрешать» умерших, общаться и делать селфи с ними
10:33, сегодня
Для инспекторов ГИБДД вводят новые правила поведения на дорогах
10:17, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 4 по 5 марта: Russialoppet 2017, весеннее шоу «Уральских пельменей» и Хор Турецкого
09:10, сегодня
Погода на выходные 4-5 марта в Екатеринбурге: плюсовая температура, ждем дождя
09:05, сегодня
Таиланд прекратит выдавать бесплатные визы для туристов из России
08:43, сегодня
Пожарным пришлось чистить дорогу: в Екатеринбурге в снежной каше застряли две спецмашины
08:30, сегодня
Екатеринбурженка рассказала, как китайцы устраивают из своих городов рынки, отбеливают лица и прячутся от смога
07:30, сегодня1
Свердловчанин получил 3 года колонии за кражу оружия у начальника
21:20, 02.03.2017
Замминистра промышленности и торговли РФ назначен главой «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле
21:12, 02.03.20171
Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга предъявлено обвинение в коррупции
20:52, 02.03.2017
В России может появиться материнский капитал за первого ребенка
20:02, 02.03.2017
На участке улицы Большакова из-за ремонта водопровода отменили одностороннее движение
19:48, 02.03.2017
Вторую ветку метро в Екатеринбурге планируют открыть к 2035 году
19:40, 02.03.2017
Крест заменили на гаечный ключ: ученики элитной школы Екатеринбурга украли из Храма-на-Крови крест и рясу
19:23, 02.03.2017
Учительницу из поселка Лобвы будут судить за утонувшего в речке шестилетнего мальчика
19:15, 02.03.2017
В Свердловской области совершено покушение на депутата
19:00, 02.03.20172

Корпус завода в Екатеринбурге, где обрушилась крыша, восстановят к октябрю 2017 года

Корпус завода в Екатеринбурге, где обрушилась крыша, восстановят к октябрю 2017 года
16+
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В здании установят новые стены и кровлю.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Цех завода имени Калинина в Екатеринбурге, где осенью 2016 года обрушилась крыша и погибли четыре человека, будет восстановлен к октябрю 2017 года, сообщает «Интерфакс» сегодня, 3 марта. 

Все материалы об обрушении крыши на заводе имени Калинина читайте здесь

По словам гендиректора предприятия Николая Клейна, в цехе будут возведены новые сцены и установлена новая кровля, так как старую конструкцию оставлять нельзя. Объем средств, необходимых для восстановления цеха, пока не определен, сейчас идет подготовка проекта, но уже известно, что к октябрю 2017 года два цеха начнут работать. 
 
Кровля здания машзавода рухнула днем 9 ноября. Под завалами оказалось более десятка рабочих, четверо из них погибли. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что летом 2016 года кровля цеха ремонтировалась с нарушением строительных норм и технологий, после чего было возбуждено еще одно уголовное дело. 
  • Ранее сообщалось, что корпус будет запущен летом.
  • После трагедии надзорные органы проверили завод и нашли десятки нарушений, которые обернулись для руководства предприятия миллионными штрафами.
  • Также экспертиза показала, что при проектировании и строительстве здания были допущены ошибки – в 1965 году корпус сдали с нарушениями, которые так и не были устранены.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.03.2017, 19:05
Тэги: Обрушение крыши на Калинина
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Корь В Египте разбился самолет с российскими туристами Секс Катастрофа Пусть говорят Производство Развлечения Криминал Парковки Расстрел Расстрел на Депутатской Недвижимость История Екатеринбурга Видео Политика Знаменитости Новости Статистика Афиша История успеха Храм святой Екатерины Мультимедиа Новый год Мода Интернет Хоккей Мировые новости ЧМ-2018 Искусство Музыка Крушение самолета под Ростовом ДТП Эксклюзив ВУЗ Отключение света Уралмаш, Эльмаш Сибирская язва Скандалы Бэби-боксы Транспорт Дело Пьянкова Выставки Слухи Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Снос монастыря на Качканаре ЖКХ Скорая помощь Расписание Авто Отдых Скандал с Новиковым Горячее Рецензия Семья Самолет Самолет Минобороны упал в Якутии Убийство в Рахмангулово Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Кто заработал Религия Происшествия Взятки МЧС Грипп в Екатеринбурге Личное Война ритуальных агентств Дети Шоу-бизнес ГИБДД Студенты Высокие технологии Экономия Еда ЗАГС Фото Конкурсы Спорт Деньги Образование Дороги Приостановка полетов в Египет Культура Рейтинг Школа Мистика СМИ Кризис и санкции Горящие авто Лайфхак Мужчины Дорожные воины Ельцин-центр В Екатеринбурге -40 градусов Ту 154 Общественный транспорт Суд Гололед Женщины Репортаж Ловец покемонов Новости дня Ошибки врачей Грипп Хэллоуин-2015 Жизнь в городе Баскетбол Взрыв Позитив Голодовка в колонии Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Волейбол Розыск Обрушение крыши на Калинина Медицина Военный репортаж Пожар Путин Строительство Новости России Растения Отношения Психология Необычное Дом-2 Мотоциклы Коллекторы ИГИЛ Биатлон Интервью Опрос Погода Красота Транспортная реформа Тест Доска позора Туризм Животные Бизнес Здоровье Смерть Приговор Лошагину Экономика Футбол

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru