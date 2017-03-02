«Татфондбанка» в Екатеринбурге больше не будет: организацию лишили лицензии

Банк лишился собственных средств, взяв на себя слишком большие риски.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
Центробанк РФ отобрал лицензию у «Татфондбанка», сообщается на сайте ЦБ РФ 3 марта.
На сайте ЦБ РФ указано, что такие меры были приняты из-за того, что банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал риски, которые брал на себя. Это привело к утрате собственных средств «Татфондбанка», в итоге регулятор решил лишить организацию лицензии. При этом в ЦБ отметили, что восстановление финансового положения банка невозможно в таких условиях.
«Татфондбанк» входил в топ-50 крупнейших банков России, а также был вторым по величине в Республике Татарстан.
- Вместе с «Татфондбанком» лицензии 3 марта лишились еще три банка - «Анкор Банк», «ИнтехБанк» и московский «Межрегиональный почтовый банк». Лицензии были отозваны из-за нарушения банковского законодательства.
- В Екатеринбурге офис «Татфондбанка» располагался на улице Малышева, 15.
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