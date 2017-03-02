Екатеринбуржца, которого медики с больным ребенком высадили из «скорой», привлекут к уголовной ответственности

Не совладав с эмоциями, мужчина сломал дверь медицинского автомобиля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Мужчина несколько раз пнул дверь автомобиля, вырвал крепление, за которое держатся пассажиры, и сломал дверную ручку, сообщает ural.kp.ru3 марта. После того, как будет готова справка о стоимости восстановительных работ, на мужчину могут возбудить уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».

Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до двух лет или штраф до 40 тысяч рублей с возмещением причиненного ущерба.

Инцидент между медиками скорой помощи и отцом больного ребенка возник по дороге в лечебницу. Мужчине не понравился маршрут, который выбрал водитель скорой помощи. После словесной перепалки отец мальчика сломал дверь неотложки. Затем мужчина потребовал высадить их с ребенком. Медики не стали перечить взбунтовавшемуся родителю, однако всё же вызвали полицию.