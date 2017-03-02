«Ему подкинули бабушку»: коллеги екатеринбургского священника объяснили исчезновение пенсионерки

Случай с пропавшей прихожанкой в Екатеринбурге может быть далеко не единственным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Коллеги екатеринбургского иерея Константина Вострецова 3 марта 2017 года объяснили «Нашей Газете», как священник оказался героем неприятной истории связанной с исчезновением его прихожанки.

Опасная забота

В четверг, 2 марта 2017 года, ЕАН опубликовали материал, в котором жители Химмаша обвиняли отца Константина в исчезновении Дарьи Фомины.

По словам соседей Дарьи, с прошлого года Константин Вострецов, служивший в местном храме святителя Стефана Великопермского, регулярно наведывался к больной пенсионерке. Он привозил ей продукты, ухаживал за ней и получал за нее пенсию.

С апреля 2016 года священника перевели служить в Реж. А осенью того же года из своей квартиры пропала Фомина. Знакомые пенсионерки утверждают, что перед исчезновением Дарья, с ее слов, передала свое жилище в собственность «пастырям». Кто именно стал новым владельцем квартиры, соседи не знают.

Знакомые в разговоре с журналистами высказали опасение, что бывшей собственницы жилья «нет в живых».

Храм, который посещала пропавшая пенсионерка (фото с официального сайта прихода)

«Я не буду за нее платить»

В разговоре с изданием священник поведал, что перевез пенсионерку в режевской пансионат — неподалеку от своего нового места служения. Выдавать точное местоположение Дарьи Фоминой клирик отказался.

Также он подтвердил, что пенсионерка подписала дарственную на квартиру.

—Я не мог оплачивать расходы из своего кармана, а пенсия у нее всего 13 тысяч рублей. Мы ее перевезли туда, где за ней ухаживают, — пояснил священник.

В Екатеринбургской епархии также не видят в поведении отца Константина ничего дурного.

— Спасибо отцу Константину, который, когда к нему обратилась подруга этой женщины, сказавшая, что женщина лежит и погибает никому не нужная, он как человек добрый и сердечный, как и положено любому христианину, проявил заботу, терпение. Понимая, что ей срочно нужна медицинская помощь, договорился о том, чтобы поместить ее на лечение, — прокомментировали Ura.ru в екатеринбургской епархии.

«Костя сам бы на это не пошел»

Коллеги отца Константина, опрошенные «Нашей Газетой», считают, что он священник оказался в центре скандала из-за советов протоиерея Николая Тарантина.

— По семинарии, где учился Костя, помню его добродушным парнем. Без хитрецы, но на Костю очень легко повлиять. Его бывший начальник — Николай Тарантин тот еще жук. Не исключаю, что у него целый пансионат бабушек. Тарантин Косте скорее всего и посоветовал (или подбросил) эту бабушку, и сказал что делать. Костя и стал делать. Сам бы он до такого не додумался, — рассказал на условиях анонимности священнослужитель, знакомый с Вострецовым с первого курса духовной семинарии.

Протоиерей Николай Тарантин (Екатеринбургская епархия)

Другой выпускник Екатеринбургской духовной семинарии поведал НАШЕЙ, что подобные случаи с оформлением дарственных на квартиры на имя священников уже были. Но вопросов ранее это не вызывало.

Константин Вострецов на первом курсе семинарии (фото из архивов в распоряжении НАШЕЙ)

— Костя, следуя священному сану, пытался помочь человеку, и в этом рвении, возможно, натворил ошибок. Подозрения у соседей вызвало то, что ему досталась чужая собственность, — считает однокурсник священника Игорь (имя изменено — прим. ред.).