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Погода на выходные 4-5 марта в Екатеринбурге: плюсовая температура, ждем дождя

Погода на выходные 4-5 марта в Екатеринбурге: плюсовая температура, ждем дождя
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Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Екатеринбург пришла весна: снега синоптики не ждут, днем на дорогах тает, а по ночам все подмерзает.

В Екатеринбурге и Свердловской области в пятницу, 3 марта, утром было -3 градуса, прохладный ветер, гололед. Днем ожидается солнце, температура поднимется до +1. К вечеру будет -1.

В субботу, 4 марта, ночью и утром будет -2, днем потеплеет до +4. Синоптики обещают солнечный и ясный день. 

В воскресенье, 5 марта, будет прохладнее, утром -4-5 градусов. Днем зато синоптики обещают +2, в связи с этим возможен дождь. К вечеру опять похолодает до -1. На дорогах возможен гололед.

На следующей недели в среду и четверг ожидается похолодание: ночью температура воздуха опустится до -11.

  • 3 марта  в народном календаре было посвящено прославлению птицы овсянки, обладающей ярким оперением лимонно-желтого цвета. Говорили, что появление этой птицы предвещает скорое потепление. Также верили, что это именно сам бог солнца Ярило дал овсянке право возвещать своей песней о приходе весны. В честь 3 марта пекли специальные пироги из овсяной муки – овсяники. Верили, что так весна придет быстрее.
  • Приметы на 5 марта: вороны купаются ранней весной – к теплу, ранняя весна — не жди добра. Тает снег с дождями — к половодью.
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Марина Подкорытова, 03.03.2017, 09:05
Тэги: Погода, Жизнь в городе
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