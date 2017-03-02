Погода на выходные 4-5 марта в Екатеринбурге: плюсовая температура, ждем дождя

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Екатеринбург пришла весна: снега синоптики не ждут, днем на дорогах тает, а по ночам все подмерзает.

В Екатеринбурге и Свердловской области в пятницу, 3 марта, утром было -3 градуса, прохладный ветер, гололед. Днем ожидается солнце, температура поднимется до +1. К вечеру будет -1.

В субботу, 4 марта, ночью и утром будет -2, днем потеплеет до +4. Синоптики обещают солнечный и ясный день.

В воскресенье, 5 марта, будет прохладнее, утром -4-5 градусов. Днем зато синоптики обещают +2, в связи с этим возможен дождь. К вечеру опять похолодает до -1. На дорогах возможен гололед.

На следующей недели в среду и четверг ожидается похолодание: ночью температура воздуха опустится до -11.