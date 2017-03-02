Блогера Соколовского оставили дома: в прошении было отказано

Защита также просила для ловца покемонов разрешение на прогулки на улице и встречи с матерью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Екатеринбурге Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката Руслана Соколовского на решение суда о продлении ему домашнего арест. Таким образом, видеоблогер и ловец покемонов останется под домашним арестом до 14 августа 2017 года, сообщили сегодня, 3 марта, в пресс-службе суда.

— Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката, мера пресечения остается без изменений, — уточнили в ведомстве.

Защита Соколовского также просила для блогера разрешение на прогулки на улице и встречи с матерью. Как уточнил адвокат Алексей Бушмаков, суд отклонил и прошение.

27 февраля 2017 года состоялись предварительные слушания по делу блогера. Верх-Исетский суд продлил домашний арест блогера до августа.

Защита Соколовского подала жалобу в Европейский суд по правам человека.