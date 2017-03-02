Блогера Соколовского оставили дома: в прошении было отказано

Защита также просила для ловца покемонов разрешение на прогулки на улице и встречи с матерью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
В Екатеринбурге Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката Руслана Соколовского на решение суда о продлении ему домашнего арест. Таким образом, видеоблогер и ловец покемонов останется под домашним арестом до 14 августа 2017 года, сообщили сегодня, 3 марта, в пресс-службе суда.
— Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката, мера пресечения остается без изменений, — уточнили в ведомстве.
Защита Соколовского также просила для блогера разрешение на прогулки на улице и встречи с матерью. Как уточнил адвокат Алексей Бушмаков, суд отклонил и прошение.
- 27 февраля 2017 года состоялись предварительные слушания по делу блогера. Верх-Исетский суд продлил домашний арест блогера до августа.
- Защита Соколовского подала жалобу в Европейский суд по правам человека.
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