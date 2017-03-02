В Екатеринбурге собаки съели женщину, умершую в заброшенном доме

Обглоданное тело нашли соседи погибшей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
В Екатеринбурге на улице Трудовой нашли обглоданное тело женщины, сообщает Ura.ru 3 марта.
58-летняя екатеринбурженка пропала 27 февраля - в этот день ее последний раз видели живой. 2 марта ее соседи обнаружили тело пропавшей в заброшенном доме в районе Шарташа - труп был обглодан собаками.
В областном управлении Следственного комита сообщили, что труп женщины сильно заморожен, а укусы собак - посмертные: женщина сначала умерла, а затем ее тело обглодали собаки. Признаки криминальной смерти отсутствуют.
- Женщина была безработной и вела асоциальный образ жизни - часто употребляла алкоголь в компании таких же личностей. По предварительным данным, смерть ее наступила из-за переохлаждения, когда женщина была пьяна. Точную причину гибели покажет вскрытие.