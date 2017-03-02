Наверх
В Екатеринбурге собаки съели женщину, умершую в заброшенном доме
13:02, сегодня
«Зоозащита» будет забирать питомцев, которых не пустят на самолет в Кольцово, чтобы не повторить историю с болонкой Тори
13:11, сегодня
Инструктор по плаванию, на которого завели дело после гибели мальчика, продолжает работать в первоуральском санатории
13:00, сегодня
Бездомный екатеринбуржец грабил прохожих, пугая их своей собакой
12:26, сегодня
Такси «НонСтоп» в Екатеринбурге: безопасный перегон вашего автомобиля
УрГПУ лишился института физкультуры, выпускниками которого были олимпийские чемпионы
12:15, сегодня
«Татфондбанка» в Екатеринбурге больше не будет: организацию лишили лицензии
12:04, сегодня
Больного мальчика высадили из скорой посреди дороги в Екатеринбурге
11:26, сегодня
Почти 50% работодателей Екатеринбурга предпочитают договариваться о зарплате лично
11:10, сегодня
В Нижнем Тагиле школьную учительницу зарезал бойфренд
11:10, сегодня1
«Ю-Питера» больше нет: Вячеслав Бутусов распустил группу после гастролей по Уралу
11:00, сегодня1
В Екатеринбурге пойдут под суд сотрудники автосервиса, избившие юриста и журналистов телекомпании «Ермак»
10:40, сегодня1
Ученые создали приложение, которое позволяет «воскрешать» умерших, общаться и делать селфи с ними
10:33, сегодня
Для инспекторов ГИБДД вводят новые правила поведения на дорогах
10:17, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 4 по 5 марта: Russialoppet 2017, весеннее шоу «Уральских пельменей» и Хор Турецкого
09:10, сегодня
Погода на выходные 4-5 марта в Екатеринбурге: плюсовая температура, ждем дождя
09:05, сегодня
Таиланд прекратит выдавать бесплатные визы для туристов из России
08:43, сегодня
Пожарным пришлось чистить дорогу: в Екатеринбурге в снежной каше застряли две спецмашины
08:30, сегодня
Екатеринбурженка рассказала, как китайцы устраивают из своих городов рынки, отбеливают лица и прячутся от смога
07:30, сегодня2
Свердловчанин получил 3 года колонии за кражу оружия у начальника
21:20, 02.03.2017
Замминистра промышленности и торговли РФ назначен главой «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле
21:12, 02.03.20171
Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга предъявлено обвинение в коррупции
20:52, 02.03.2017
В России может появиться материнский капитал за первого ребенка
20:02, 02.03.2017
На участке улицы Большакова из-за ремонта водопровода отменили одностороннее движение
19:48, 02.03.2017
Вторую ветку метро в Екатеринбурге планируют открыть к 2035 году
19:40, 02.03.2017
Крест заменили на гаечный ключ: ученики элитной школы Екатеринбурга украли из Храма-на-Крови крест и рясу
19:23, 02.03.2017
Учительницу из поселка Лобвы будут судить за утонувшего в речке шестилетнего мальчика
19:15, 02.03.2017
В Свердловской области совершено покушение на депутата
19:00, 02.03.20172
В Екатеринбурге в районе УПИ трамвай протаранил катафалк
18:25, 02.03.2017
Уральские аналитики посмеялись над идеей сноса «хрущевок» в Екатеринбурге
18:15, 02.03.20173
Дмитрий Нагиев прилетел в Екатеринбург сниматься в рекламе
17:29, 02.03.20171
Авария с участием пассажирского автобуса случилась на выезде из Ревды
17:18, 02.03.2017
В аэропорту Екатеринбурга задержали иностранца с десятками пар обуви
17:08, 02.03.2017
Обитатели екатеринбургского зоопарка лечат детей
17:05, 02.03.2017
Опасность ротовируса: из-за двух заболевших учеников на карантин ушла вся школа на Ботанике
17:00, 02.03.2017
Самый титулованный футболист клуба «Урал» Роман Павлюченко получил травму
16:30, 02.03.2017
В Екатеринбурге запустят экологичные электроавтобусы
16:07, 02.03.2017
Прокуратура нашла виноватых: кто ответит за фекальный сталагмит в Серове
15:24, 02.03.2017
Гидрологи рассказали, каким будет паводок в Свердловской области
15:13, 02.03.2017
Мама 8-летней тагильчанки, которую довели до слез на «Минуте славы»: «Дочери жаль, что все закончилось»
15:10, 02.03.2017
«Мы хоронили кости»: родственники рассказали о тех, кого убивал в Верхней Пышме экс-милиционер ради ритуалов
14:09, 02.03.2017
Пропавшую коробку конфет будет искать полиция: в музее Решетникова в Екатеринбурге украли ценный экспонат
14:06, 02.03.2017
Стало известно, когда пересмотрят дело осужденной за репост воспитательницы из Екатеринбурга
13:24, 02.03.2017
Экс-главу МУГИСО Алексея Пьянкова проверили на детекторе лжи
13:11, 02.03.2017
За год бездомные собаки напали на екатеринбуржцев тысячу раз
12:56, 02.03.20172
Из-за болезни Михаил Шуфутинский перенес концерты в Екатеринбурге
12:37, 02.03.2017
В гибели 12-летнего мальчика, утонувшего в бассейне первоуральского санатория, подозревают инструктора по плаванию
12:15, 02.03.20173
«Азур Эйр» снова оштрафовали за многочасовую задержку рейса в Екатеринбурге
12:13, 02.03.2017
Полиция назвала самую опасную дорогу Свердловской области
12:02, 02.03.20172
В Екатеринбурге на ЖБИ в гаражах дети нашли труп мужчины
11:50, 02.03.2017
Восьмилетняя тагильчанка выбыла из проекта «Минута славы» из-за Ренаты Литвиновой
11:45, 02.03.2017
В Екатеринбурге у бывших супругов арестовали общий Lexus за долги жены
11:13, 02.03.2017

В Екатеринбурге собаки съели женщину, умершую в заброшенном доме

В Екатеринбурге собаки съели женщину, умершую в заброшенном доме
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Обглоданное тело нашли соседи погибшей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Екатеринбурге на улице Трудовой нашли обглоданное тело женщины, сообщает Ura.ru 3 марта.
 
58-летняя екатеринбурженка пропала 27 февраля - в этот день ее последний раз видели живой. 2 марта ее соседи обнаружили тело пропавшей в заброшенном доме в районе Шарташа - труп был обглодан собаками.
 
В областном управлении Следственного комита сообщили, что труп женщины сильно заморожен, а укусы собак - посмертные: женщина сначала умерла, а затем ее тело обглодали собаки. Признаки криминальной смерти отсутствуют. 
  • Женщина была безработной и вела асоциальный образ жизни - часто употребляла алкоголь в компании таких же личностей. По предварительным данным, смерть ее наступила из-за переохлаждения, когда женщина была пьяна. Точную причину гибели покажет вскрытие.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.03.2017, 13:02
Тэги: Происшествия, Смерть, Животные
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Баскетбол Опрос Розыск Статистика Недвижимость Хэллоуин-2015 Горящие авто Мультимедиа Рейтинг Смерть Конкурсы Приостановка полетов в Египет Суд Голодовка в колонии Футбол ГИБДД Коллекторы Парковки Кризис и санкции Корь Расстрел на Депутатской Дорожные воины Авто Отключение света Уралмаш, Эльмаш Знаменитости Биатлон Видео Туризм История Екатеринбурга ДТП Волейбол Женщины Путин Новости дня ВУЗ Психология Новости России Дело Пьянкова Новый год Сибирская язва Строительство Образование Животные Крушение самолета под Ростовом Ошибки врачей Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Расстрел Скандал с Новиковым Гололед Скандалы Экономика Личное Взрыв Рецензия Медицина Убийство в Рахмангулово Шоу-бизнес МЧС Искусство Интернет Храм святой Екатерины СМИ Необычное Студенты Дети Деньги Ельцин-центр Война ритуальных агентств Производство Доска позора Растения Бизнес Отношения Транспортная реформа Горячее Происшествия Здоровье Пожар Позитив Экономия Самолет ИГИЛ Отдых Тест Жизнь в городе Политика Снос монастыря на Качканаре Военный репортаж ЖКХ Еда Слухи Мода Интервью Секс Высокие технологии Погода Красота Музыка Взятки Развлечения Криминал Транспорт Бэби-боксы Эксклюзив Пусть говорят Мужчины Скорая помощь Мировые новости Грипп в Екатеринбурге Приговор Лошагину Спорт Лайфхак В Египте разбился самолет с российскими туристами Афиша Грипп Обрушение крыши на Калинина Дом-2 Хоккей Самолет Минобороны упал в Якутии Новости Репортаж Религия Фото Ловец покемонов Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Катастрофа Дороги История успеха Ту 154 Культура ЧМ-2018 Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Общественный транспорт Кто заработал В Екатеринбурге -40 градусов Расписание ЗАГС Школа Мотоциклы Семья Мистика Выставки

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru