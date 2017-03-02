Полиция начала проверку сообщений о пропавшей екатеринбурженке, за которой ухаживал священник

Правоохранительные органы проверяют сообщения, опубликованные в СМИ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Полиция начала проверку информации об исчезновении пенсионерки, за которой ухаживал священник Константин Вострецов. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сегодня, 3 марта.

2 марта агентство ЕАН опубликовало материал, в котором жители Химмаша обвиняют отца Константина в исчезновении пенсионерки, за которой он ухаживал - регулярно приходил к ней домой, привозил продукты и получал за нее пенсию. Весной 2016-го Константина перевели в Реж, осенью того же когда женщина пропала, в чем теперь ее соседи подозревают священника . Они также рассказали, что перед пропажей пенсионерка подарила квартиру «пастырям».

В полиции сообщили, что сейчас проводится проверка информации, опубликованной в СМИ. От более подробных комментариев в УМВД отказались.