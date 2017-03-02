Больного мальчика высадили из скорой посреди дороги в Екатеринбурге

Медики обвинили в своих действиях пьяного отца мальчика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Екатеринбурге медики скорой помощи высадили из машины больного мальчика и его отца, так и не доехав до больницы, сообщает Life.ru сегодня, 3 марта.

Родители ребенка вызвали врачей из-за высокой температуры сына. Врачи предложили госпитализацию, на что родители дали согласие. Карета скорой помощи повезла семилетнего мальчика в больницу, но до клиники так и не доехала - по словам медиков, пьяный отец ребенка начал дебоширить в машине и сломал боковую дверь. После перепалки с водителем мужчину с сыном высадили посреди Серовского тракта.

Отцу с мальчиком пришлось добираться до дома на попутных машинах, позже мужчина обратился с заявлением в полицию.

То же самое сделал и водитель скорой помощи - по его словам, скандал начался, когда мужчине не понравилось, что его больного сына повезли в больницу по длинному пути - по объездной дороге.

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