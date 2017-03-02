В детсаду Екатеринбурга малыши массово заболели кишечной инфекцией

Санврачи проверят учреждение после жалоб родителей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
В Екатеринбурге в детсаду № 235 на Уралмаше массово заболели воспитанники - с похожими симптомами слегли 12 малышей, сообщает «Уралинформбюро» 3 марта.
По словам родителей, у их детей, посещающих 235-й детсад, наблюдается рвота и боли в животе, причем пострадали как минимум 12 воспитанников. После сообщений родителей санврачи намерены провести проверку в учреждении.
В областном управлении Роспотребнадзора сообщают лишь об одном случае заболевания острой кишечной инфекцией в данном детсаду, но из-за жалоб родителей ведомство все-таки организует проверку.
- В начале марта на Ботанике закрыли школу № 197, где два ученика заболели острой кишечной инфекцией, причем школу закрыли второй раз за две недели - первый раз по той же причине. Родители школьников сообщили, что у заболевших обнаружили ротавирус и норовирус.
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