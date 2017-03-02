Наверх
Пожарным пришлось чистить дорогу: в Екатеринбурге в снежной каше застряли две спецмашины
08:30, сегодня
Таиланд прекратит выдавать бесплатные визы для туристов из России
08:43, сегодня
Екатеринбурженка рассказала, как китайцы устраивают из своих городов рынки, отбеливают лица и прячутся от смога
07:30, сегодня2
Свердловчанин получил 3 года колонии за кражу оружия у начальника
21:20, 02.03.2017
Такси «НонСтоп» в Екатеринбурге: безопасный перегон вашего автомобиля
Замминистра промышленности и торговли РФ назначен главой «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле
21:12, 02.03.20171
Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга предъявлено обвинение в коррупции
20:52, 02.03.2017
В России может появиться материнский капитал за первого ребенка
20:02, 02.03.2017
На участке улицы Большакова из-за ремонта водопровода отменили одностороннее движение
19:48, 02.03.2017
Вторую ветку метро в Екатеринбурге планируют открыть к 2035 году
19:40, 02.03.2017
Крест заменили на гаечный ключ: ученики элитной школы Екатеринбурга украли из Храма-на-Крови крест и рясу
19:23, 02.03.2017
Учительницу из поселка Лобвы будут судить за утонувшего в речке шестилетнего мальчика
19:15, 02.03.2017
В Свердловской области совершено покушение на депутата
19:00, 02.03.20171
В Екатеринбурге в районе УПИ трамвай протаранил катафалк
18:25, 02.03.2017
Уральские аналитики посмеялись над идеей сноса «хрущевок» в Екатеринбурге
18:15, 02.03.20171
Дмитрий Нагиев прилетел в Екатеринбург сниматься в рекламе
17:29, 02.03.2017
Авария с участием пассажирского автобуса случилась на выезде из Ревды
17:18, 02.03.2017
В аэропорту Екатеринбурга задержали иностранца с десятками пар обуви
17:08, 02.03.2017
Обитатели екатеринбургского зоопарка лечат детей
17:05, 02.03.2017
Опасность ротовируса: из-за двух заболевших учеников на карантин ушла вся школа на Ботанике
17:00, 02.03.2017
Самый титулованный футболист клуба «Урал» Роман Павлюченко получил травму
16:30, 02.03.2017
В Екатеринбурге запустят экологичные электроавтобусы
16:07, 02.03.2017
Прокуратура нашла виноватых: кто ответит за фекальный сталагмит в Серове
15:24, 02.03.2017
Гидрологи рассказали, каким будет паводок в Свердловской области
15:13, 02.03.2017
Мама 8-летней тагильчанки, которую довели до слез на «Минуте славы»: «Дочери жаль, что все закончилось»
15:10, 02.03.2017
«Мы хоронили кости»: родственники рассказали о тех, кого убивал в Верхней Пышме экс-милиционер ради ритуалов
14:09, 02.03.2017
Пропавшую коробку конфет будет искать полиция: в музее Решетникова в Екатеринбурге украли ценный экспонат
14:06, 02.03.2017
Стало известно, когда пересмотрят дело осужденной за репост воспитательницы из Екатеринбурга
13:24, 02.03.2017
Экс-главу МУГИСО Алексея Пьянкова проверили на детекторе лжи
13:11, 02.03.2017
За год бездомные собаки напали на екатеринбуржцев тысячу раз
12:56, 02.03.20172
Из-за болезни Михаил Шуфутинский перенес концерты в Екатеринбурге
12:37, 02.03.2017
В гибели 12-летнего мальчика, утонувшего в бассейне первоуральского санатория, подозревают инструктора по плаванию
12:15, 02.03.20173
«Азур Эйр» снова оштрафовали за многочасовую задержку рейса в Екатеринбурге
12:13, 02.03.2017
Полиция назвала самую опасную дорогу Свердловской области
12:02, 02.03.20172
В Екатеринбурге на ЖБИ в гаражах дети нашли труп мужчины
11:50, 02.03.2017
Восьмилетняя тагильчанка выбыла из проекта «Минута славы» из-за Ренаты Литвиновой
11:45, 02.03.2017
В Екатеринбурге у бывших супругов арестовали общий Lexus за долги жены
11:13, 02.03.2017
Известный блогер Илья Варламов назвал строительство храма-на-воде в Екатеринбурге плевком на всех
10:12, 02.03.2017
Считал себя «чистильщиком»: в Верхней Пышме начинается суд по делу экс-милиционера, который совершал ритуальные убийства
10:10, 02.03.2017
Британские архитекторы разработали проект реконструкции вокзала Екатеринбурга
09:21, 02.03.2017
В Екатеринбурге в лобовом ДТП на Белинского погиб мужчина
09:01, 02.03.2017
Жители свердловского поселка лишили себя газа, украв трубы
08:40, 02.03.2017
В Екатеринбурге из-за капремонта сгорела квартира в пятиэтажке
08:18, 02.03.20174
Что делать, если сломалось проводное радио в квартире?
08:10, 02.03.2017
Без света и воды: в Екатеринбурге микрорайон Парковый настиг коммунальный коллапс
23:12, 01.03.2017
Житель Серова может отправиться в тюрьму на 4 года за покупку на AliExpress
20:45, 01.03.20175
Уже не мальчик: из ХК «Автомобилист» массово увольняют спортсменов кому за 30
20:18, 01.03.2017
Девять фильмов о котах и кошках: Дню пушистого животного посвящается
20:16, 01.03.2017
1 марта 2017 в Екатеринбурге: убийство Ларисы Даскал
20:09, 01.03.2017
Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве екатеринбурженки Ларисы Даскал, чье тело с ножевыми ранами нашли в лесопарке
19:40, 01.03.20173
«Не хочу, чтобы меня узнавали на улицах»: студентка из Екатеринбурга попала в финал конкурса «Мисс Виртуальная Россия»
19:30, 01.03.20173
В Екатеринбурге снова начали судить автохама Игоря Новоселова
18:50, 01.03.20174

Пожарным пришлось чистить дорогу: в Екатеринбурге в снежной каше застряли две спецмашины

Пожарным пришлось чистить дорогу: в Екатеринбурге в снежной каше застряли две спецмашины
16+
Фото: Служба спасения «Сова», архив
Спецтехника выезжала на вызов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Екатеринбурге две пожарные машины, выехавшие на срочный вызов, застряли в сугробах в нечищенных дворах, написал Ura.ru 2 марта.
 
Местные жители сняли на видео, как пожарная машина буксует в снежной каше рядом с домом на Уралмаше.

— Вот так на Кировградской, 73а чистят дворы. Не могут пожарные проехать, не доехали до места, еще и в гаражах застряли. Вторая машина где-то час копалась в жиже. Наша управляющая компания раза три за зиму проехала и просто сверху почистила, — написал местный житель в паблике «Инцидент. Екатеринбург» ВКонтакте.

 
На видео пожарная машина с включенными сигнальными маячками буксует по заснеженному проезду, потом из нее выходят трое спасателей.
 
В диспетчерской «Управляющей жилищной компании ЖКО — Екатеринбург» отказались от комментариев.
 
В пресс-службе МЧС по Свердловской области Ura.ru подтвердили инцидент на дороге.

— По прибытию было установлено, что горит мусор на территории гаражного комплекса, его потушили, закидав снегом. Один из автомобилей с учетом потепления просел, после этого пожарные предприняли меры, чтобы разгрести дорогу, никто не пострадал, — отметили в МЧС.

Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 03.03.2017, 08:30
Тэги: Дороги, Авто, Видео
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Необычное В Екатеринбурге -40 градусов Видео Скорая помощь Секс Корь Лайфхак Новости Конкурсы Афиша Хэллоуин-2015 МЧС Грипп в Екатеринбурге Мотоциклы Голодовка в колонии Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Транспортная реформа Репортаж Дом-2 Война ритуальных агентств Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Кто заработал Тест Криминал Образование Семья Биатлон Смерть Опрос Волейбол История Екатеринбурга Бэби-боксы Убийство в Рахмангулово Отключение света Уралмаш, Эльмаш Интервью Строительство Дорожные воины Горячее Скандал с Новиковым Эксклюзив Высокие технологии Самолет Минобороны упал в Якутии Снос монастыря на Качканаре Новости дня Психология Мода Еда Ельцин-центр Отдых Шоу-бизнес Культура Суд Новый год Школа Расписание Дети Мультимедиа ДТП Взрыв Скандалы Мистика Футбол История успеха Расстрел на Депутатской Ловец покемонов Рецензия В Египте разбился самолет с российскими туристами Фото Ту 154 Дело Пьянкова Мировые новости Политика Медицина Искусство Баскетбол Хоккей Дороги Парковки Доска позора Авто Кризис и санкции ИГИЛ Экономия Растения Горящие авто Отношения ЗАГС Рейтинг Приостановка полетов в Египет Слухи Общественный транспорт СМИ Грипп Пусть говорят Недвижимость ГИБДД Женщины Пожар Животные Экономика Расстрел Интернет Происшествия Производство Коллекторы Религия Военный репортаж Развлечения Статистика Крушение самолета под Ростовом Розыск Новости России ЖКХ Жизнь в городе Гололед Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Погода Храм святой Екатерины Знаменитости Сибирская язва Позитив Музыка ВУЗ Мужчины Ошибки врачей ЧМ-2018 Личное Бизнес Катастрофа Приговор Лошагину Деньги Транспорт Туризм Самолет Студенты Красота Взятки Обрушение крыши на Калинина Здоровье Путин Выставки Спорт

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru