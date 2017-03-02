Пожарным пришлось чистить дорогу: в Екатеринбурге в снежной каше застряли две спецмашины

Спецтехника выезжала на вызов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Екатеринбурге две пожарные машины, выехавшие на срочный вызов, застряли в сугробах в нечищенных дворах, написал Ura.ru 2 марта.

Местные жители сняли на видео, как пожарная машина буксует в снежной каше рядом с домом на Уралмаше.

— Вот так на Кировградской, 73а чистят дворы. Не могут пожарные проехать, не доехали до места, еще и в гаражах застряли. Вторая машина где-то час копалась в жиже. Наша управляющая компания раза три за зиму проехала и просто сверху почистила, — написал местный житель в паблике «Инцидент. Екатеринбург» ВКонтакте.

На видео пожарная машина с включенными сигнальными маячками буксует по заснеженному проезду, потом из нее выходят трое спасателей.

В диспетчерской «Управляющей жилищной компании ЖКО — Екатеринбург» отказались от комментариев.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области Ura.ru подтвердили инцидент на дороге.