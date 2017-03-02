Первыми почуяли весну: в Екатеринбургском зоопарке проснулись два медведя

Теперь они ждут, когда из спячки выйдут их подруги.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
В зоопарке Екатеринбурга проснулись два самца-медведя: белокоготный Карат и гималайский Гай, об этом НАШЕЙ сегодня, 3 марта, рассказали в пресс-службе зоопарка.
Пока животные ведут себя лениво. К примеру, Карат выходит из своего домика на улицу только в первой половине дня. Ориентировочно с 11:00 до 15:00. Медведь передвигается не спеша.
В течение ближайшей недели сотрудники зоопарка ждут, что из спячки выйдут самки двух проснувшихся медведей и еще одна медвежья пара. Отметим, для того чтобы медведи почувствовали весну и вышли из своих берлог, на улице должна установиться температура выше нуля градусов.
- Раньше медведи в зоопарке Екатеринбурга выходили из спячки в середине – конце марта. Но второй год подряд они начинают бодрствовать раньше времени – в конце зимы – начале весны.
- После спячки пищеварительная система медведей перестраивается, поэтому в зоопарке в их рацион на это время вводят яблоки, огурцы и хлеб.