Первыми почуяли весну: в Екатеринбургском зоопарке проснулись два медведя

Теперь они ждут, когда из спячки выйдут их подруги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В зоопарке Екатеринбурга проснулись два самца-медведя: белокоготный Карат и гималайский Гай, об этом НАШЕЙ сегодня, 3 марта, рассказали в пресс-службе зоопарка.

Пока животные ведут себя лениво. К примеру, Карат выходит из своего домика на улицу только в первой половине дня. Ориентировочно с 11:00 до 15:00. Медведь передвигается не спеша.

В течение ближайшей недели сотрудники зоопарка ждут, что из спячки выйдут самки двух проснувшихся медведей и еще одна медвежья пара. Отметим, для того чтобы медведи почувствовали весну и вышли из своих берлог, на улице должна установиться температура выше нуля градусов.