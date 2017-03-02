«Ю-Питера» больше нет: Вячеслав Бутусов распустил группу после гастролей по Уралу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
Лидер группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов распустил коллектив после гастролей по Уралу и Сибири. Об этом музыкант сообщил сам в официальной группе «Ю-Питера» и во всех аккаунтах коллектива в социальных сетях.
- 26 февраля 2017 года в день Прощеного воскресенья накануне Великого поста после концерта в городе Челябинск, завершающего сибирско-уральский тур, группа «Ю-Питер» завершила свою совместную деятельность. Благодарим всем участников коллектива и почитателей музыки «Ю-Питер» за творчество и сотрудничество. Жизнь продолжается, - написал Вячеслав Бутусов.
Музыкант добавил, что в ближайшее время будет готовиться к празднованию 35-летия «Наутилуса Помпилиуса» и собирать новую команду.
Поклонники тем временем отнеслись с пониманием и поддержали решение Вячеслава Бутусова. Об этом они продолжают писать в социальных сетях.
- Спасибо за все, что сделали. Любим вас. Очень жалко расставаться. Это большая неожиданность для многих. Честно, для меня это удар. Вячеслав Геннадьевич, не переставайте творить, - написала поклонница Марина Черничкина.
- Не просьба, а мольба: пусть Каспарян и дальше играет с Бутусовым. Неважно в какой группе, - попросил пользователь с ником Sun Sun.
- Творческие циклы дают неожиданные результаты. Я тут немного подсчитал, «Наутилус» играл 15 лет, «Ю-Питер» тоже 15 лет. Это случайная закономерность или продуманный план, - написал Андрей Бурчаков.
«Ю-Питер» в последний раз выступил в екатеринбургском ККТ «Космос» 22 февраля 2017 года. Одну из песен коллектив посвятил Екатеринбургу.
- Вячеслав Бутусов в 2001 году записал вместе с музыкантами распавшейся в начале 90-х группы «Кино» альбом «Звездный падл», который состоял из песен Евгения Головина, и собрал группу «Ю-Питер». Помимо самого Бутусова в нее вошли Георгий (Юрий) Каспарян, Олег Сакмаров (бывший участник «Аквариума») и Евгений Кулаков (бывший участник группы «Пойманные Муравьеды»).
- Бутусов родился в Краснодарском крае. В 9 классе он переехал в Свердловск. Здесь будущий рок-музыкант поступил в Свердловский архитектурный институт. В качестве начинающего архитектора он участвовал в проектировании станций Свердловского метрополитена.