«Ю-Питера» больше нет: Вячеслав Бутусов распустил группу после гастролей по Уралу

Коллектив просуществовал 15 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Лидер группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов распустил коллектив после гастролей по Уралу и Сибири. Об этом музыкант сообщил сам в официальной группе «Ю-Питера» и во всех аккаунтах коллектива в социальных сетях.

- 26 февраля 2017 года в день Прощеного воскресенья накануне Великого поста после концерта в городе Челябинск, завершающего сибирско-уральский тур, группа «Ю-Питер» завершила свою совместную деятельность. Благодарим всем участников коллектива и почитателей музыки «Ю-Питер» за творчество и сотрудничество. Жизнь продолжается, - написал Вячеслав Бутусов.

Музыкант добавил, что в ближайшее время будет готовиться к празднованию 35-летия «Наутилуса Помпилиуса» и собирать новую команду.

Поклонники тем временем отнеслись с пониманием и поддержали решение Вячеслава Бутусова. Об этом они продолжают писать в социальных сетях.

- Спасибо за все, что сделали. Любим вас. Очень жалко расставаться. Это большая неожиданность для многих. Честно, для меня это удар. Вячеслав Геннадьевич, не переставайте творить, - написала поклонница Марина Черничкина. - Не просьба, а мольба: пусть Каспарян и дальше играет с Бутусовым. Неважно в какой группе, - попросил пользователь с ником Sun Sun. - Творческие циклы дают неожиданные результаты. Я тут немного подсчитал, «Наутилус» играл 15 лет, «Ю-Питер» тоже 15 лет. Это случайная закономерность или продуманный план, - написал Андрей Бурчаков.

«Ю-Питер» в последний раз выступил в екатеринбургском ККТ «Космос» 22 февраля 2017 года. Одну из песен коллектив посвятил Екатеринбургу.