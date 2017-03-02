Во время купания на Кубе умер бывший полковник ЦВО из Екатеринбурга

Мужчина погиб на глазах у семьи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Трагедия на острове свободы случилась 1 марта, погибшим оказался бывший высокопоставленный военный ЦВО в отставке Алексей Ковалев, сообщает e1.ru 3 марта. На отдых мужчина прилетел с семьей несколько дней назад.

По словам зятя погибшего, полковнику стало плохо, когда он купался. Заметив это, родственник вытащил военного на берег. Однако, мужчина уже скончался. Прибывшие на место медики только констатировали смерть.

– Подтверждаем факт гибели российского гражданина в результате несчастного случая. Кубинские власти оперативно проинформировали о случившемся посольство России на Кубе и генконсульство в Гаване. В настоящее время страховая и туристическая компании, с которыми скончавшийся имел соответствующие договоры, занимаются вопросами репатриации его тела, – сообщили в пресс-службе посольства России на Кубе.