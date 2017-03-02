В парке на Ботанике школьники задержали насильника

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
Вечером 1 марта школьники шли через парк на улице Академика Шварца в сторону улицы 8 Марта. Недалеко от тропинки юноши заметили лежащего человека. Ребята решили узнать, не требуется ли ему помощь, рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Екатеринбургу.
Подойдя ближе, школьники увидели, что людей на земле двое: между мужчиной и женщиной происходит борьба. Заметив ребят, женщина начала звать на помощь, а мужчина бросился бежать. Егор и Олег бросились в погоню и поймали злоумышленника. В это время женщина вызвала полицию. Позже она написала заявление о попытке изнасилования.
Злоумышленником оказался 29-летний житель Красноуфимского района. Подозреваемый взят под стражу. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».
- За проявленную смелость начальник УМВД России по г. Екатеринбургу полковник полиции Игорь Трифонов вручил школьникам благодарственные письма и планшетные компьютеры. Глава ведомства также поблагодарил родителей школьников за достойное воспитание сыновей.