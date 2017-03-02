В парке на Ботанике школьники задержали насильника

Юными героями оказались старшеклассники Егор Усольцев и Олег Давидчук.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Вечером 1 марта школьники шли через парк на улице Академика Шварца в сторону улицы 8 Марта. Недалеко от тропинки юноши заметили лежащего человека. Ребята решили узнать, не требуется ли ему помощь, рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Екатеринбургу.

Подойдя ближе, школьники увидели, что людей на земле двое: между мужчиной и женщиной происходит борьба. Заметив ребят, женщина начала звать на помощь, а мужчина бросился бежать. Егор и Олег бросились в погоню и поймали злоумышленника. В это время женщина вызвала полицию. Позже она написала заявление о попытке изнасилования.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Красноуфимского района. Подозреваемый взят под стражу. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».