«Зоозащита» будет забирать питомцев, которых не пустят на самолет в Кольцово, чтобы не повторить историю с болонкой Тори

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
— Из Кольцово часто вылетают путешественники с питомцами. В такой поездке нет ничего сложного, достаточно соблюсти ряд формальностей. За все время нашей работы мы столкнулись лишь с одним случаем, когда последовавшее за отказом поведение хозяев привело к печальным последствиям для животного. Но мы считаем правильным исключить вероятность повторения такой ситуации, — отметил директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков.
— После разговора с хозяином наши активисты приедут в аэропорт и заберут клетку с животным, фонд готов обеспечить содержание питомца на время поездки. Это намного лучше, чем просто бросить животное умирать, — отметила директор благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман.
- Для перевозки питомца необходимо сообщить об этом авиакомпании еще на стадии покупки билета, получить подтверждение, подготовить необходимый перечень документов для перевозки животного в соответствии с правилами авиакомпании.
- В декабре 2016 года болонка Тори замерзла насмерть в Кольцово из-за того, что ее хозяева не оформили на нее документы. Собаку они оставили прямо на улице. Ее труп нашли клининговые службы тем же вечером.
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