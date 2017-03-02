«Зоозащита» будет забирать питомцев, которых не пустят на самолет в Кольцово, чтобы не повторить историю с болонкой Тори

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Международный аэропорт Кольцово и благотворительный фонд «Зоозащита» договорились о сотрудничестве. В том случае, когда хозяен не сможет взять с собой в полет питомца, ему откажут в перевозке, можно будет оставить животное на попечение сотрудника «Зоозащиты», рассказали сегодня, 3 марта, в пресс-службе Кольцово.

— Из Кольцово часто вылетают путешественники с питомцами. В такой поездке нет ничего сложного, достаточно соблюсти ряд формальностей. За все время нашей работы мы столкнулись лишь с одним случаем, когда последовавшее за отказом поведение хозяев привело к печальным последствиям для животного. Но мы считаем правильным исключить вероятность повторения такой ситуации, — отметил директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков.

Если пассажиру откажут в перевозке животного и у него не будет возможности отменить поездку или передать питомца родственникам, на стойке регистрации ему помогут связаться с фондом «Зоозащита». В том случае, когда до вылета остается мало времени, питомец дождется приезда активистов фонда под присмотром сотрудников Кольцово.

— После разговора с хозяином наши активисты приедут в аэропорт и заберут клетку с животным, фонд готов обеспечить содержание питомца на время поездки. Это намного лучше, чем просто бросить животное умирать, — отметила директор благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

Для перевозки питомца необходимо сообщить об этом авиакомпании еще на стадии покупки билета, получить подтверждение, подготовить необходимый перечень документов для перевозки животного в соответствии с правилами авиакомпании.

В декабре 2016 года болонка Тори замерзла насмерть в Кольцово из-за того, что ее хозяева не оформили на нее документы. Собаку они оставили прямо на улице. Ее труп нашли клининговые службы тем же вечером.