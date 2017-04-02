Генпрокуратура РФ потратит пять миллионов рублей на квартиру в Екатеринбурге для своего сотрудника

На жилье ведомство потратит пять миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
Генпрокуратура РФ объявила конкурс на покупку трехкомнатной квартиры в Екатеринбурге для своего сотрудника. Документы аукциона появились в начале апреля на сайте госзакупок.
Генеральная прокуратура РФ потратит пять миллионов рублей на покупку квартиры для своего сотрудника - прокурора, который будет работать в Свердловской области. В документах аукциона указано, что квартира должна быть трехкомнатной и располагаться в не самом дорогом районе Екатеринбурга - Академический, ЖБИ, Завокзальный, Новая Сортировка, Сибирский, Синие камни, Уктус, Уралмаш, Широкая речка и Эльмаш. Общая площадь жилья - не менее 80 квадратных метров.
Дом, в котором располагается потенциальное жилье прокурора, должен быть новым, сданным в эксплуатацию не ранее 2016 года. Есть требования и к интерьеру: на полу - линолеум или ламинат, на стенах - обои, в туалете - керамическая плитка, балкон должен быть застеклен.
- Кто именно станет владельцем квартиры, не указывается. В конце 2016 года главой управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу был назначен бывший прокурор Ставропольского края свердловчанин Юрий Турыгин.
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