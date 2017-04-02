Жителя Екатеринбурга укусил клещ, когда тот работал в теплице

Это уже второй случай с начала 2017 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
На прошлой неделе 71-летнего жителя Екатеринбурга укусил клещ, когда тот работал в своей теплице, расположенной в Белоярском районе, информацию сегодня, 3 апреля, подтвердили в Горздраве.
По данным ведомства, здоровью мужчины ничего не угрожает, поскольку он был привит от клещевого энцефалита.
- Стоит отметить, что это уже второй случай в Екатеринбурге в 2017 году. В середине января клещ укусил женщину, когда та находилась в Овощесовхозе.
- Тем временем медики Екатеринбурга напоминают о необходимости прививок от клещевого энцефалита. Прививки ставят в поликлинике по месту жительства после консультации с участковым врачом.
- Подробнее о том, как защититься от клещей читайте по ссылке.