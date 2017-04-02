Жителя Екатеринбурга укусил клещ, когда тот работал в теплице

Это уже второй случай с начала 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

На прошлой неделе 71-летнего жителя Екатеринбурга укусил клещ, когда тот работал в своей теплице, расположенной в Белоярском районе, информацию сегодня, 3 апреля, подтвердили в Горздраве.

По данным ведомства, здоровью мужчины ничего не угрожает, поскольку он был привит от клещевого энцефалита.