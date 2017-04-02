Маг Антон Симаков написал портрет Аллы Пугачевой и хочет продать его за 800 тысяч рублей

Он хочет выставить картину в одной из галерей Екатеринбурга.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
В минувшие выходные екатеринбургский маг Антон Симаков написал новую картину – на этот раз у него получился портрет певицы Аллы Пугачевой. ОБ этом маг рассказал журналисту НАШЕЙ сегодня, 3 апреля.
- Я рисую то, что вырывается из моего подсознания. Не могу писать по плану. В этот раз хотел нарисовать Уитни Хьюстон, а получилась Алла Пугачева, - рассказал Антон Симаков.
По словам мага, на создание картины у него ушло два дня. Рисовал не целыми днями, а по настроению. Картину он писал при помощи акварели. Также Антон отметил, что рисовать акварелью легко, поскольку краска сама ложится на холст.
- Портрет Аллы Борисовны Пугачевой маг оценил в 800 тысяч рублей. Он планирует выставить ее в одной из екатеринбургских галерей вместе с первой картиной «Курица на велосипеде».
- Ранее Антон Симаков продавал картину «Курица на велосипеде» за 2,5 миллиона рублей. Вырученные деньги он обещал перечислить в помощь «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому. Позже маг сообщил, что нашел покупателя для своей картины. Однако отдавать деньги Соколовскому не захотел.