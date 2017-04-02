Маг Антон Симаков написал портрет Аллы Пугачевой и хочет продать его за 800 тысяч рублей

Он хочет выставить картину в одной из галерей Екатеринбурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В минувшие выходные екатеринбургский маг Антон Симаков написал новую картину – на этот раз у него получился портрет певицы Аллы Пугачевой. ОБ этом маг рассказал журналисту НАШЕЙ сегодня, 3 апреля.

- Я рисую то, что вырывается из моего подсознания. Не могу писать по плану. В этот раз хотел нарисовать Уитни Хьюстон, а получилась Алла Пугачева, - рассказал Антон Симаков.

По словам мага, на создание картины у него ушло два дня. Рисовал не целыми днями, а по настроению. Картину он писал при помощи акварели. Также Антон отметил, что рисовать акварелью легко, поскольку краска сама ложится на холст.