В Екатеринбурге потеплеет до плюс 10: прогноз погоды на неделю

Погода порадует екатеринбуржцев по-настоящему весенним теплом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В понедельник, 3 апреля, будет тепло и снежно: в течение дня периодически будет идти небольшой снег. Температура воздуха не опустится ниже минус 2 градусов и не поднимется выше плюс 1. Ветер 3-4 метра в секунду, западный.

Вторник, 4 апреля. Осадки на время прекратятся - утро будет солнечным и морозным: температура воздуха опустится до минус 7 градусов. Днем потеплеет до нуля, пройдет небольшой снег. К вечеру снова станет ясно. Ветер 2 метра в секунду, северо-западный.

Среда, 5 апреля. Весь день будет пасмурным, утром и днем ожидаются небольшие снегопады. Днем температура воздуха будет держаться на отметке плюс 1-2 градуса, утром - до минус 4. К вечеру осадки прекратятся, а ветер усилится до 7 метров в секунду.

Четверг, 6 апреля. Пасмурный день, но обойдется без осадков. Потеплеет до плюс 5 градусов - это будет первый день на неделе, когда температура воздуха в течение суток не будет минусовой. Ветер по-прежнему будет сильным - до 6 метров в секунду.

Пятница, 7 апреля. Утром малооблачно, температура воздуха опустится до нуля градусов. День будет солнечным и теплым - воздух прогреется до плюс 8 градусов. Вечером станет облачно, похолодает до плюс 4 градусов, но осадков не будет. Ветер юго-западный, 3-5 метров в секунду.

В субботу, 8 апреля, потеплеет до плюс 10 градусов. По-настоящему теплый весенний день - погода порадует екатеринбуржцев солнцем и отсутствием осадков. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

В воскресенье, 9 апреля, будет так же тепло: днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, вечером - до плюс 6. Погода будет ясной и солнечной, без снегопадов и дождей. Ветер практически стихнет.