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Свердловские власти передумали продавать недостроенную телебашню

Свердловские власти передумали продавать недостроенную телебашню
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Фото: mugiso.midural.ru
Губернатор подписал распоряжение правительства об отмене приватизации объекта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отменил приватизацию недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. 3 апреля губернатор подписал соответствующее распоряжение правительства, сообщает Znar.com. 
 
В ближайшее время свердловский Фонд имущества отменит аукцион по продаже объекта, итоги которого должны быть подведены 27 апреля. Приватизация недостроенной башни отменена из-за необходимости детальнее проработать концепцию развития территории, на которой находится башня. 
 
Объект был выставлен на продажу вместе с земельным участком на улице Степана Разина с ценой более 652 миллиона рублей. По некоторым данным, участок, на котором находится башня, рассматривают для строительства ледового дворца УГМК для хоккейного клуба «Автомобилист». 
  • Башню законсервировали в 1991 году. Свердловские власти выкупили объект у Российской телевизионной и радиовещательной сети в 2013 году за 500 миллионов рублей.

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Маша Шмурыгина, 03.04.2017, 17:02
Тэги: Жизнь в городе
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