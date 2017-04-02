В центре Екатеринбурга мужчина ранил ножом прохожего

Полиция объявила план «Перехват».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
В Екатеринбурге поздно вечером 2 апреля неизвестный напал с ножом на прохожего, ударил его и убежал, сообщает Ura.ru.
Полицейские разыскивают вооруженного ножом мужчину, который ранил прохожего на перекрестке улицы Московской и проспекта Ленина. Женщина, проходившая мимо, заметила раненого на земле и вызвала врачей, которые госпитализировали пострадавшего в больницу. Женщина успела заметить и нападавшего - мужчина, одетый во все черное, убежал в сторону Дворца молодежи. По ее словам, на вид ему 25-30 лет.
Пострадавший успел сообщить, что шел из продуктового магазина домой. Напавшего он не знает, как и причин нападения.
- Полиция объявила план «Перехват» для поимки мужчины. В областном полицейском главке сообщили, что неизвестный напал на 27-летнего нетрезвого мужчину, который получил ранение брюшной полости.