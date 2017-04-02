В Екатеринбурге двухлетняя девочка отравилась спиртом из «фунфырика», который пила ее мама

Ребенка госпитализировали с острым отравлением этанолом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В Екатеринбурге двухлетняя девочка отравилась спиртосодержащей жидкостью из бутылки, которую ее мать распивала и оставила открытой на столе, сообщает Life.ru 3 апреля.

Мать девочки находилась вместе с дочерью у подруги 1 апреля, в субботу. Женщины распивали спиртосодержащую жидкость из «фунфыриков», после чего одну из бутылок оставили открытой на столе. Ребенок нашел эту бутылку и выпил ее содержимое. В результате девочку госпитализировали в детскую больницу с острым отравлением этанолом.

В полиции подтвердили факт отравления ребенка спиртом. В отношении матери пострадавшей девочки составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семью ребенка поставят на профилактический учет.