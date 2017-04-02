В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово к концу 2017 года откроют вторую взлетно-посадочную полосу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
К концу 2017 года в Кольцово хотят открыть и ввести в строй вторую взлетно-посадочную полосу. Сейчас она находится на реконструкции, написал 3 апреля justmedia.
Как уточнили в пресс-службе Кольцово, это увеличит пропускную способность аэродрома до 28 взлетно-посадочных операций в час, то есть аэропорт сможет принимать и выпускать самолеты каждые 2 минуты. Также в воздушной гавани Екатеринбурга появятся 20 дополнительных мест для стоянки самолетов.
— К чемпионату мира Кольцово сможет одновременно разместить на перроне 70 самолетов, но и это не предел. На период пиковых нагрузок специалистами аэропорта разработан оперативный план по использованию больших стоянок для размещения нескольких воздушных судов, — рассказал руководитель проекта по подготовке к ЧМ 2018 года УК «Аэропорты Регионов» Владимир Куликов.
- Чемпионат мира по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года в 13 городах страны. Екатеринбургу предстоит принять четыре матча группового этапа, первая игра – 15 июня 2018 года.