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В Академическом кусок стены отпал от нового дома и едва не убил прохожего

В Академическом кусок стены отпал от нового дома и едва не убил прохожего
16+
Фото: соцсети
Рухнувшая штукатурка едва не задела мужчину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В Екатеринбурге в Академическом районе случайный прохожий едва не стал жертвой куска штукатурки, рухнувшего на землю. Об инциденте сообщают в соцсетях очевидцы. 
 
По словам свидетелей произошедшего, мужчина проходил мимо дома № 9 по улице Павла Шаманова вечером 2 апреля, в воскресенье. Прохожего чудом не задели крупные куски штукатурки, которые рухнули прямо перед ним на асфальт. Судя по фото, опубликованным очевидцами, кусок был достаточно крупным - при падении он раскололся на части поменьше, которые усыпали весь тротуар. 
 
Стоит отметить, что штукатурка рухнула с одного из новых домов, которыми застроен район, претендующий на официальное звание восьмого района Екатеринбурга. 
 
в екатеринбурге на улице павла шаманова рухнул кусок стены
 
  • В середине марта у Театра музкомедии на проспекте Ленина в Екатеринбурге рухнул кусок крыши, в результате пострадали две девушки - с травмами их доставили в больницу. По словам очевидцев, кусок бетонной крыши упал прямо на тротуар.
  • Спустя неделю после этого инцидента на проспекте Ленина обвалилась часть крыши над магазином «Пикник». Куски цемента и штукатурки едва не задели случайного прохожего.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.04.2017, 10:05
Тэги: Фото
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Горожанин03 апреля 2017, 10:51
Хрущевки приказали снести, а новые сами рушатся!Во , качество новых домов!
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