В Академическом кусок стены отпал от нового дома и едва не убил прохожего

Рухнувшая штукатурка едва не задела мужчину.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
В Екатеринбурге в Академическом районе случайный прохожий едва не стал жертвой куска штукатурки, рухнувшего на землю. Об инциденте сообщают в соцсетях очевидцы.
По словам свидетелей произошедшего, мужчина проходил мимо дома № 9 по улице Павла Шаманова вечером 2 апреля, в воскресенье. Прохожего чудом не задели крупные куски штукатурки, которые рухнули прямо перед ним на асфальт. Судя по фото, опубликованным очевидцами, кусок был достаточно крупным - при падении он раскололся на части поменьше, которые усыпали весь тротуар.
Стоит отметить, что штукатурка рухнула с одного из новых домов, которыми застроен район, претендующий на официальное звание восьмого района Екатеринбурга.
- В середине марта у Театра музкомедии на проспекте Ленина в Екатеринбурге рухнул кусок крыши, в результате пострадали две девушки - с травмами их доставили в больницу. По словам очевидцев, кусок бетонной крыши упал прямо на тротуар.
- Спустя неделю после этого инцидента на проспекте Ленина обвалилась часть крыши над магазином «Пикник». Куски цемента и штукатурки едва не задели случайного прохожего.