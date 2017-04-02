В Академическом кусок стены отпал от нового дома и едва не убил прохожего

Рухнувшая штукатурка едва не задела мужчину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В Екатеринбурге в Академическом районе случайный прохожий едва не стал жертвой куска штукатурки, рухнувшего на землю. Об инциденте сообщают в соцсетях очевидцы.

По словам свидетелей произошедшего, мужчина проходил мимо дома № 9 по улице Павла Шаманова вечером 2 апреля, в воскресенье. Прохожего чудом не задели крупные куски штукатурки, которые рухнули прямо перед ним на асфальт. Судя по фото, опубликованным очевидцами, кусок был достаточно крупным - при падении он раскололся на части поменьше, которые усыпали весь тротуар.

Стоит отметить, что штукатурка рухнула с одного из новых домов, которыми застроен район, претендующий на официальное звание восьмого района Екатеринбурга.