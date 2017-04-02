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В Екатеринбурге откроется выставка Эрнста Неизвестного: некоторые работы представят впервые

В Екатеринбурге откроется выставка Эрнста Неизвестного: некоторые работы представят впервые
16+
Фото: Музей Эрнста Неизвестного
Выставка начнет работу в Ельцин Центре 7 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В екатеринбургском Ельцин Центре 7 апреля начнет работу выставка картин Эрнста Неизвестного.
 
С 7 апреля по 2 июля в арт-галерее Ельцин Центра будет открыта выставка под названием «Неизвестный». Посетители выставки смогут увидеть произведения художника Эрнста Неизвестного, который скончался в США в августе 2016 года. Цель выставки - почтить память художника в его родном городе, где он родился 9 апреля 1925 года. Гостей выставки познакомят с историей жизненного пути Неизвестного и процессом формирования его яркой творческой личности. 
 
Для выставки произведения Неизвестного представили музеи Екатеринбурга, в том числе Художественный музей Эрнста Неизвестного, музеи и частные коллекционеры Москвы, Челябинска и Тольятти. Всего в Ельцин Центре выставят 92 экспоната - скульптуры, литографии, черно-белая графика, архивные фото и видео. Некоторые работы Неизвестного жители Екатеринбурга увидят впервые.
  • Время работы выставки: с 10.00 до 21.00 часов, с 7 апреля по 2 июля. Стоимость - 100 рублей.
  • 9 апреля в честь дня рождения художника на улице Физкультурников, 30, где он жил с 1937 по 1945 годы, будет открыта мемориальная доска Эрнста Неизвестного.
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Маша Шмурыгина, 03.04.2017, 12:03
Тэги: Искусство, Выставки
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