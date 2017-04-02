В Нижнем Тагиле ребенку пришлось спасаться от стаи собак на детской горке

До этого псы попытались напасть на мужчину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

В Нижнем Тагиле стая бродячих собак пыталась напасть на мужчину, а затем - на ребенка, которому пришлось спасаться на детской горке, сообщает «Новый регион» 3 апреля.

Стая бездомных псов терроризирует район улицы Чернышевского в Екатеринбурге уже около месяца. 2 апреля собаки попытались напасть на взрослого мужчину, который смог дать им отпор, после чего стая загнала ребенка на детскую горку. Мальчику пришлось забираться на ее вершину, чтобы спастись от агрессивных псов.

После сообщений об этом в СМИ правоохранительные органы начали проверку. Следователи выясняют обстоятельства нападений животных на людей и устанавливают пострадавших и очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Аналогичная ситуация с бродячими собаками в Ревде. В этом городе псы не раз нападали на взрослых и детей: среди последних случаев - нападение на девочку, которую по пути в школу отбили от животных автомобилисты, и инцидент с двумя детьми, которым также пришлось забраться на детскую горку, чтобы спастись от стаи.

В середине февраля сообщения о нападении собак на прохожих начали поступать из Нижнего Тагила, где 11 февраля стая псов накинулась на женщину с ребенком, которые шли в больницу. Позже в этом же районе бездомные собаки атаковали пятиклассницу. Горожане сообщают, что псы убивают мелких домашних собак и дворовых кошек. Полиция ведет проверку.

5 февраля в свердловской деревне Пальмино две собаки загрызли семилетнюю девочку, которая гуляла на детской площадке в одиночестве. Владельцы охотничьих собак задержаны, псов убили.

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