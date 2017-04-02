В одном из магазинов Екатеринбурга нашли контрафактные Айфоны

Компанию, торговавшую ими, оштрафовали на 60 тысяч рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области обнаружили в Екатеринбурге магазин, где продавали контрафактные Айфоны, об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 3 апреля.
Сообщение о продаже контрафактных Айфонов поступило в Роспотребнадзор от Уральской оперативной таможни. При проверке офиса ООО «АйдолСтор» (ООО «Агентство недвижимости «Альсо-Риэл»), расположенного на улице Машинной, 42а, специалисты ведомства обнаружили семь Айфонов без маркировки на русском языке. Кроме того, на смартфонах не было данных о том, что они ранее были в употреблении.
- В отношении ООО «Агентство недвижимости «Альсо-Риэл» сотрудники Роспотребнадзора составили административный протокол. Все Айфоны изъяли из офиса.
- Материалы дела были направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. По решению суда, организация должна оплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.