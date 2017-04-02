В одном из магазинов Екатеринбурга нашли контрафактные Айфоны

Компанию, торговавшую ими, оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области обнаружили в Екатеринбурге магазин, где продавали контрафактные Айфоны, об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 3 апреля.

Сообщение о продаже контрафактных Айфонов поступило в Роспотребнадзор от Уральской оперативной таможни. При проверке офиса ООО «АйдолСтор» (ООО «Агентство недвижимости «Альсо-Риэл»), расположенного на улице Машинной, 42а, специалисты ведомства обнаружили семь Айфонов без маркировки на русском языке. Кроме того, на смартфонах не было данных о том, что они ранее были в употреблении.