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В одном из магазинов Екатеринбурга нашли контрафактные Айфоны

В одном из магазинов Екатеринбурга нашли контрафактные Айфоны
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Фото: pixabay.com
Компанию, торговавшую ими, оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области обнаружили в Екатеринбурге магазин, где продавали контрафактные Айфоны, об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 3 апреля.

Сообщение о продаже контрафактных Айфонов поступило в Роспотребнадзор от Уральской оперативной таможни. При проверке офиса ООО «АйдолСтор» (ООО «Агентство недвижимости «Альсо-Риэл»), расположенного на улице Машинной, 42а, специалисты ведомства обнаружили семь Айфонов без маркировки на русском языке. Кроме того, на смартфонах не было данных о том, что они ранее были в употреблении.

  • В отношении ООО «Агентство недвижимости «Альсо-Риэл» сотрудники Роспотребнадзора составили административный протокол. Все Айфоны изъяли из офиса.
  • Материалы дела были направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. По решению суда, организация должна оплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.
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Юнна Зузенкова, 03.04.2017, 15:00
Тэги: Необычное
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Свифт03 апреля 2017, 15:10
надеюсь с айфонами поступили так же как поступают последнее время со всеми контрафактными фруктами-овощами.
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