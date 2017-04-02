В Реже закрылся самый большой завод «Режникель»: владельцы уволят 1000 человек

Других рабочих мест в Реже нет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

На протяжении 80 лет завод был градообразующим и самым большим предприятием Режа - он давал рабочие места тысяче человек. Теперь, когда «Режникель» закрыли, будут уволены все его сотрудники. Процесс производства на предприятии уже остановлен, два других завода города закрылись еще раньше, пишет журнал «Такие дела» 3 апреля.

В Реже закрыли самый крупный завод

«Режникель» производил штейн - промежуточный продукт между добычей никелевой руды и выплавкой металла. Никель в чистом виде производится в Верхнем Уфалее, который вместе с режевским педприятием и рудником в Серове образует компанию «Русникель». На долю «Русникель» приходится производство 15 процентов всего никеля в стране.

По словам директора завода Ивана Дмитриева, предприятие закрылось из-за стоимости кокса, которая выросла в два раза, и из-за цен на никель, которые, наоборот, упали. При этом в истории завода были периоды, когда он не работал, но каждый раз находили возможность возобновить производство.

Сотрудников заставляют увольняться по соглашению сторон

В прошлом на заводе была научная площадка УПИ, и сейчас у предприятия есть перспективы: удобное географическое положение, коммуникации, возможность производить чугун и сталь. В 2013-2014 году «Режникель» получил небольшую прибыль, но затем российские власти подняли цены на перевозки, и завод стал работать в убыток.

В январе 2017 года гендиректор предприятия заявил, что о сокращении речи нет, однако затем сотрудников стали вынуждать увольняться по соглашению сторон, от чего выигрывали владельцы и проигрывали рабочие. При этом в Реже уровень безработицы выше среднеобластного, и рабочие места можно найти только во вновь открывающихся торговых точках.