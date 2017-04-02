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В Свердловской области женщина три года добивается наказания для машиниста тепловоза, который в Кушве сбил ее сына

В Свердловской области женщина три года добивается наказания для машиниста тепловоза, который в Кушве сбил ее сына
16+
Фото: личная страница погибшего в соцсетях
Молодой человек шел по железнодорожным путям и не успел спрыгнуть с них.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

Во вторник, 4 апреля, в Свердловском областном суде пройдет рассмотрение апелляции жительницы Кушвы Юлии Долотовой, которая с 2014 года добивается наказания представителей ОАО «РЖД» за смерть своего 21-летнего сына, написал 3 апреля znak.com.

Андрей погиб в 2014 году

Женщина требует у РЖД моральную компенсацию за его гибель в 5 миллионов рублей, а также закрытие остановочного пункта на 313 километре, на подходе к которому и был сбит насмерть ее сын.
 
Мать Андрея ведет его страницу в соцсетях, напоминая о датах, рассказывая, как, несмотря на то, что сын погиб 3 года назад, по-прежнему страдает и переживает.
 
 
 

 

Экспертиза доказала, что машинист мог бы спасти молодого человека

Родители считают, что вина за смерть Андрея целиком лежит на сотрудниках железной дороги. 
 
По заказу родителей погибшего независимая экспертиза в Уральском государственном университете путей сообщения показала, что бригада локомотива не имела права двигаться по стационарному пути задним ходом и даже выезжать со станции без зеркала заднего вида. По словам эксперта, Андрей мог спастись, если бы скорость локомотива составляла не более 10 километров в час, а не 40.
Но после проверки следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
 
Родители Андрея еще два года добивались возбуждения уголовного дела. В феврале 2016 года все-таки был проведен следственный эксперимент, который доказал, что машинист и его помощник могли бы предотвратить трагедию, если бы соблюдали правила. 
 
 

Помощник машиниста был амнистирован

После эксперимента в отношении помощника машиниста возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта»). Но подсудимый получил амнистию прямо в зале суда. 
 
Параллельно родители Андрея хотели, чтобы был закрыт остановочный пункт на 313 километре. Но от РЖД пришел официальный ответ, что это невозможно, так как ежедневно здесь садятся 112 человек. 
 
Чтобы «наказать РЖД рублем», мать Андрея подала в Кушвинский городской суд иск на компенсацию морального ущерба на сумму 5 миллионов рублей. Рассмотрев иск, в Кушвинском суде родителям присудили моральную компенсацию за смерть сына в размере 200 тысяч рублей. Суд полностью проигнорировал то, что имелась доказанная вина помощника машиниста.
  • Трагедия произошла 1 февраля 2014 года под Кушвой, когда молодой человек шел на вечернюю электричку до Нижнего Тагила. До остановочного пункта на 313 километре можно добраться только по железнодорожным путям. 
  • В то же время по этому пути задом двигался тепловоз от станции Азиатская. Машина ехала со скоростью 40 километров в час. При этом ни машинист, ни его помощник не видели пути впереди из-за сломанного зеркала заднего вида.
  • Тепловоз на скорости сбил молодого человека и тащил его 600 метров. Он остановился только тогда, когда тело Андрея зацепилось за железнодорожную стрелку. 
  • Мать Андрея, не согласившись с решением судьи в Кушве, подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Апелляция будет рассмотрена завтра, 4 апреля. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 03.04.2017, 15:15
Тэги: Происшествия, Смерть, Фото
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