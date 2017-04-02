Везде полиция: после ЧП в Санкт-Петербурге в аэропорту, метро и на вокзале Екатеринбурга усилили меры безопасности

Все сумки в метрополитене проверяют через сканер.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

После взрывов в метро Санкт-Петербурга днем 3 апреля в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале усилили меры безопасности, в метро Екатеринбурга стянули усиленные наряды полиции, сообщили очевидцы.

На Свердловской железной дороге e1 пояснили, что обеспечивают максимальный уровень безопасности в сотрудничестве с силовыми структурами.

Как рассказали очевидцы, все сумки пассажиров пропускают только через сканер, в результате при входе скопились очереди. Также идут жалобы и на отсутствие мобильной связи.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить исчерпывающие меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

— В связи с ЧП в подземке Санкт-Петербурга глава Среднего Урала провел оперативное селекторное совещание с участием вице-губернатора Сергея Швиндта, министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Отдельно Евгений Куйвашев обратил внимание на усиление мер безопасности транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге, в первую очередь, в метро, на вокзалах и в аэропорту, — сообщили в Департаменте информполитики губернатора.