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«Какакеты»: 12-летний подросток из Нижнего Тагила придумал бизнес на собачьих экскрементах

«Какакеты»: 12-летний подросток из Нижнего Тагила придумал бизнес на собачьих экскрементах
16+
Фото: скрин видеозаписи
Пока автоматы с пакетиками установлены в одном дворе, но автор идеи хочет ее распространить.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Нижнем Тагиле 12-летний подросток с друзьями придумали социально-экологический проект «Какакет», который посвящен тому, чтобы заставить владельцев собак убирать экскременты за своими питомцами, написал 2 мая Tagilcity.

Ребята во дворах устанавливают оригинальные конструкции с пакетиками, а также размещают объявления со своим номером телефона.

— Я за чистоту в нашем городе. Сейчас многие держат домашних животных, у меня самого тоже есть. Я очень люблю с ним гулять, но вижу бескультурье в этих прогулках. Люди не убирают за своими четвероногими друзьями, — рассказал инициатор проекта Егор Иванов.

Подросток пообщался с местными жителями, которые недовольны ситуацией особенно весной, когда снег растаял. Затем он уточнил все имеющиеся проблемы собаководов. А позже даже нашел инвесторов и реализовал идею.

— Мы во дворах установили фигурки собак с прикрепленными к ним пакетиками, чтобы можно было убрать за питомцем и сразу все выбросить в мусорку,— рассказал о реализации проекта Егор.

Один из «Какакетов» представляет собой коалу из пенопласта, другой срисован с персонажа из советского мультфильма «Жил был пес». К обоим конструкциями прикреплены пакеты для уборки экскрементов.
 
Фото: группа «Какакет»
 
Пока задействован лишь двор дома №27 по проспекту Строителей в Нижнем Тагиле, но Егор с друзьями хотели бы распространить «какакеты» и на других территориях.
 

  • Организаторы надеются, что эту инициативу поддержат и другие жители Нижнего Тагила: кто-то купит их приспособления, а кто-то начнет убирать за питомцами своими силами.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 03.05.2017, 19:30
Тэги: Дети, Видео, Бизнес
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Горожанин03 мая 2017, 20:24
В чем бизнес заключается????? Мне два высших не помогли понять эту бизнс-идею.
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