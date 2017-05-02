«Какакеты»: 12-летний подросток из Нижнего Тагила придумал бизнес на собачьих экскрементах

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
В Нижнем Тагиле 12-летний подросток с друзьями придумали социально-экологический проект «Какакет», который посвящен тому, чтобы заставить владельцев собак убирать экскременты за своими питомцами, написал 2 мая Tagilcity.
Ребята во дворах устанавливают оригинальные конструкции с пакетиками, а также размещают объявления со своим номером телефона.
— Я за чистоту в нашем городе. Сейчас многие держат домашних животных, у меня самого тоже есть. Я очень люблю с ним гулять, но вижу бескультурье в этих прогулках. Люди не убирают за своими четвероногими друзьями, — рассказал инициатор проекта Егор Иванов.
— Мы во дворах установили фигурки собак с прикрепленными к ним пакетиками, чтобы можно было убрать за питомцем и сразу все выбросить в мусорку,— рассказал о реализации проекта Егор.
- Организаторы надеются, что эту инициативу поддержат и другие жители Нижнего Тагила: кто-то купит их приспособления, а кто-то начнет убирать за питомцами своими силами.