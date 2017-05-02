Болельщики ФК «Урал» не могут улететь из Сочи: рейс в Екатеринбург задержали на 11 часов

Во время подготовки самолета к вылету обнаружилась техническая неисправность. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017 Болельщики футбольного клуба «Урал» на 11 часов застряли в Сочи - самолет, на котором екатеринбуржцы должны вернуться домой, задержали, сообщает ТАСС 3 мая. Вылет самолета «Уральских авиалиний» в Екатеринбург из Сочи планировался на 23.00 часов по московскому времени 2 мая, однако из-за технической неисправности борта рейс задержали на 11 часов. Всех пассажиров разместили в гостинице, сейчас они ждут прибытия резервного самолета. «Уральские авиалинии» совместно с ФК «Урал» организовали спецрейс для болельщиков клуба , который сыграл в финале Кубка России с московской командой «Локомотив». Финальный матч состоялся 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой «Локомотива», игроки которого забили два безответных мяча.

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