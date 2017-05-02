Часть парков Екатеринбурга обработали от клещей

Остальные зоны обезвредят к 19 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Центральные парки Екатеринбурга обработали от клещей. Как сообщает сегодня, 3 мая, ЕТВ безопасными стали Исторический сквер, сквер на Октябрьской площади, сквер на Еремина, сквер Неру, зоны возле УрФУ (на Мира, 19, и Ленина, 51), сад Вайнера, площадь Кирова, парк Энгельса, сквер на Большакова, парк на Мичурина – Декабристов, парк на Чкалова-Онуфриева, парк на Академика Бардина (от Амундсена до Решетникова), парк на Блюхера, «Химмаш» и Основинский парк.

К 19 мая в Екатеринбурге обработают от клещей следующие парки: Санаторный, Оброшинский, Железнодорожный, Шувакишский, Шарташский, Калиновский, Уктусский, Нижне-Исетский, Юго-Западный, Московский, Карасьеозерский, Малоистокский и Лесоводов России.