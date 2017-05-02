Глухонемой свердловчанке не отдают ребенка из-за долга за свет

У многодетной матери отобрали пятерых дочек и маленького сына, которого женщина пытается забрать из Дома малютки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
Глухонемая жительница Алапаевска, у которой отобрали шестерых детей, не смогла вернуть своего младшего ребенка из-за долгов за электричество, сообщает Znak.com 2 мая.
Сын Оксаны, у которой также есть пять дочек, находится в нижнетагильском Доме малютки. Женщине отказались вернуть ребенка, так как в ее доме нет света - Оксана давно накопила долг за электроэнергию, который достиг 20 тысяч рублей. Алапаевское управление по соцполитике сейчас помогает многодетной матери добиться реструктуризации долга.
Между тем финансовое положение Оксаны крайне трудное: женщина получает пенсию по инвалидности в размере семи тысяч рублей, из этой суммы половину женщина перечисляет в качестве алиментов своим дочерям, которые живут в детском доме. Еще полторы тысячи идут на сына в Доме малютки.
Адвокат комплексного центра соцобслуживания собирается подать иск в суд, чтобы снизить размер алиментов. Заведующая центром Елена Рудякова рассказала, что Оксана очень хочет вернуть всех детей, но социальные службы и опека настроены недоброжелательно. Рудякова уверена, что подобное отношение является дискриминацией инвалида.
- Органы опеки забрали пятерых дочерей у Оксаны три года назад, когда семью покинул отец детей. Женщина приходила на судебные заседания о лишении родительских прав, но сурдопереводчика ей никто не предоставил, поэтому она ничего не могла понять. Опека обвинила Оксану в том, что она не помогает детям по учебе и не занимается их нравственным воспитанием. При этом у самой матери - пять классов образования, она плохо читает и не знает многих слов.
- Спустя 2,5 года после того, как дочерей забрали, Оксана родила сына. Его органы опеки забрали прямо из больницы спустя полгода, еще через два месяца состоялся суд, который женщина выиграла - она пришла на заседание с сурдопереводчиком.
- Прокуратура организовала проверку действий опеки. Ведомство намерено поднять предыдущее судебное решение и установить, присутствовал ли на суде сурдопереводчик. Ситуацию взяли на контроль свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и уполномоченный по правам детей по Свердловской области Игорь Мороков.