Глухонемой свердловчанке не отдают ребенка из-за долга за свет

У многодетной матери отобрали пятерых дочек и маленького сына, которого женщина пытается забрать из Дома малютки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Глухонемая жительница Алапаевска, у которой отобрали шестерых детей, не смогла вернуть своего младшего ребенка из-за долгов за электричество, сообщает Znak.com 2 мая.

Сын Оксаны, у которой также есть пять дочек, находится в нижнетагильском Доме малютки. Женщине отказались вернуть ребенка, так как в ее доме нет света - Оксана давно накопила долг за электроэнергию, который достиг 20 тысяч рублей. Алапаевское управление по соцполитике сейчас помогает многодетной матери добиться реструктуризации долга.

Между тем финансовое положение Оксаны крайне трудное: женщина получает пенсию по инвалидности в размере семи тысяч рублей, из этой суммы половину женщина перечисляет в качестве алиментов своим дочерям, которые живут в детском доме. Еще полторы тысячи идут на сына в Доме малютки.

Адвокат комплексного центра соцобслуживания собирается подать иск в суд, чтобы снизить размер алиментов. Заведующая центром Елена Рудякова рассказала, что Оксана очень хочет вернуть всех детей , но социальные службы и опека настроены недоброжелательно. Рудякова уверена, что подобное отношение является дискриминацией инвалида.