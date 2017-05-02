«Горит трава и мусор»: микрорайон ЖБИ окутало смогом

По данным МЧС, площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
На смог, который окутал микрорайон ЖБИ, местные жители начали жаловаться в среду, 3 мая, после 15.00.
– Что-то горит на ЖБИ. Смог на весь район. Нечем дышать, глаза режет. Ужасно! – пожаловались местные жители.
Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло на улице Новгородцевой. В ведомство об этом сообщили около 15.00.
– Горит трава и мусор, – прокомментировали корреспонденту НАШЕЙ в пресс-службе МЧС. – По предварительным данным, площадь пожара – 300 квадратных метров.
- Как добавили в ведомстве, на месте уже работают две пожарных машины.
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