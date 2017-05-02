Из-за забега «Майская гроза» перекроют центр Екатеринбурга

16+ Фото: официальный портал администрации Екатеринбурга

Участники могут выбрать одну из предложенных дистанций: 3 или 10 километров. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017 6 мая состоится легкоатлетический пробег «Майская гроза», который станет подготовкой к марафону «Европа-Азия» в августе этого года. Перекрытие улиц По словам организаторов, ради этого в центре города будут перекрыты некоторые улицы. 6 мая перекроют движение, и с 10:30 до 13:00 автомобилисты не смогут проехать по улицам: проспект Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Сакко и Ванцетти;

8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев. Напомним, что «Майская гроза» – первый забег серии марафона «Европа – Азия».

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