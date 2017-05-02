Из-за забега «Майская гроза» перекроют центр Екатеринбурга

Участники могут выбрать одну из предложенных дистанций: 3 или 10 километров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
6 мая состоится легкоатлетический пробег «Майская гроза», который станет подготовкой к марафону «Европа-Азия» в августе этого года.
Перекрытие улиц
По словам организаторов, ради этого в центре города будут перекрыты некоторые улицы.
6 мая перекроют движение, и с 10:30 до 13:00 автомобилисты не смогут проехать по улицам:
- проспект Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Сакко и Ванцетти;
- 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
- Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.
Напомним, что «Майская гроза» – первый забег серии марафона «Европа – Азия».