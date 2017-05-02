«Летная» погода: в выходные в Екатеринбурге три ребенка выпали из окон

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
Одно из самых печальных последствий теплой погоды - рост числа несчастных случаев, связанных с падением детей из окон, сообщают в горздраве. За прошедшие выходные трое детей - в возрасте 1 год 3 месяца, 4 года и 15 лет - поступили в больницу с множественными травмами и повреждением внутренних органов.
Все происшествия однотипны - ребенок остался без присмотра, открыл окно или оперся на москитную сетку и выпал из окна.
Александр Шульга, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области, майор юстиции:
- У таких инцидентов две основных предпосылки: открытые во время жаркой погоды окна и оставление детей одних в помещениях с открытыми окнами. По итогам проводимых следователями СКР мероприятий при наличии оснований принимаются решения о возбуждении уголовных дел. В частности, многие подобные случаи (а именно те, которые связаны с гибелью детей) квалифицируются по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).