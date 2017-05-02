«Летная» погода: в выходные в Екатеринбурге три ребенка выпали из окон

Установившаяся на Среднем Урале теплая летняя погода вносит свои коррективы в статистику происшествий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Одно из самых печальных последствий теплой погоды - рост числа несчастных случаев, связанных с падением детей из окон, сообщают в горздраве. За прошедшие выходные трое детей - в возрасте 1 год 3 месяца, 4 года и 15 лет - поступили в больницу с множественными травмами и повреждением внутренних органов.

Все происшествия однотипны - ребенок остался без присмотра, открыл окно или оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Александр Шульга, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области, майор юстиции: