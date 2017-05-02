На очередном свердловском водоеме массово погибла рыба

Природоохранная прокуратура начала проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
В Свердловской области прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы на озере Щучьем, сообщили в пресс-службе ведомства 3 мая.
Массовый мор рыбы произошел в акватории озера Щучье в Белоярском районе. Природоохранная прокуратура начала проверку, в которой также участвуют специалисты отдела госконтроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству.
Специалисты возьмут образцы погибшей рыбы, чтобы установить точную причину массового мора.
- В конце апреля природоохранная прокуратура организовала проверку после массовой гибели рыбы на водохранилище в Верхней Сысерти. Поверхность водоема покрыл слой мертвой рыбы, после чего местные жители забили тревогу. Ведомства также отобрало образцы погибшей рыбы, чтобы установить причины ее гибели. В ведомстве отметили, что причинами мора могут быть токсичные выбросы в воду или взрывчатка, которую могли применить браконьеры или рыбаки.