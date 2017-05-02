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Над Екатеринбургом пронеслись истребители и бомбардировщики

Над Екатеринбургом пронеслись истребители и бомбардировщики
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
В городе прошла первая репетиция военной авиации к 9 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Сегодня, 3 мая, ровно в 11:00, как и обещали военные ЦВО, над Екатеринбургом пролетела авиация. Порядка 20 единиц военной техники отрепетировали военный Парад Победы, который состоится 9 мая.

Над Площадью 1905 года в назначенный час строем прошли вертолеты Ми-8, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24М, два фронтовых штурмовика Су-25, четыре истребителя-перехватчика МиГ-31, а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Л-410.

За репетицией с площадки, размещенной у подножия памятника Ленину, наблюдали военные начальники и простые горожане, которые специально пришли в центр города, чтобы посмотреть на самолеты.

Стоит отметить, что военные самолеты приблизились к Екатеринбургу уже рано утром. Горожане сообщают, что слышали их гул около 7 часов утра. 

  • Как ранее сообщали в ЦВО, военная авиация, принимающая участие в Параде Победы, взлетает с аэродромов Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Парадный строй она формирует уже в небе.
  • Сегодня, 3 мая, в 15:00 военная авиация в том же составе пролетит над Верхней Пышмой.  

 

Репетиция военной авиации в Екатеринбурге

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Юнна Зузенкова, 03.05.2017, 12:40
Тэги: Самолет, Эксклюзив, 9 мая
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